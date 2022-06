Uitstekende presties van DCLA met Ben Broeders, Nina Hespel en Hanne Claes

Wielrennen U23 Geen baby-Giro voor Milan Paulus: “Was een doel, dus toch wel wat teleurge­steld”

Milan Paulus (Lotto Soudal U23) is er niet bij in de baby-Giro die zaterdag van start gaat in het Italiaanse Gradara. De Truienaar had van de Ronde van Italië een doel gemaakt, dus is hij zoals verwacht teleurgesteld. “Als ik naar mezelf kijk, klopt dat, maar de ploeg kon slechts vijf renners opstellen. Ik begrijp dat een aantal jongens op dit moment beter scoren. Ik mik nu op het BK ploegentijdrit en de zomermaanden”, vertelt Milan Paulus.

