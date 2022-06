Uitstekende prestaties van DCLA met Ben Broeders, Nina Hespel en Hanne Claes

In tegenstelling tot vorige maandag in Hengelo waren de weersomstandigheden voor het polsstokspringen uitstekend in het Duitse Merzig. In de Nederlandse stad moest Ben Broeders in regen en kou voortijdig afbreken, maar dit keer ging het vlot. Ben Broeders klaarde 5,75m bij zijn eerste poging en liet toen de lat op 5,85m leggen of vier centimeter hoger dan zijn nationaal record, dat standhield sinds het Polsstokgala van vorig jaar. Ook hier bleek één poging voldoende. De DCLA’er staat derde op de wereldjaarlijsten na de Zweed Mondo Duplantis en de Amerikaan Christopher Nilsen.

Bij DCLA werd in Genève vooral uitgekeken naar de 400m horden bij de vrouwen. In de tweede reeks pakte Nina Hespel – ze wordt pas eind juli twintig - uit met een stevige besttijd van 56.27. Dat betekende een clubrecord, aangezien Hanne Claes ten tijde van haar 55.20 bij Excelsior aangesloten was. Maar die Hanne Claes was in de derde reeks ingedeeld en kon dus eventueel terugslaan. De tijd van Hespel was echter best aardig, zodat Claes haar met 56.86 niet kon bedreigen. Daarmee was de hordenpret niet ten einde, want in de topreeks snelde Paulien Couckuyt (VAC) naar een sterke 55.36, haar vierde chrono ooit.