Uitstekend rapport voor TC De Maene op eigen dubbeltoernooi: zes overwinningen

TennisHet indoordubbeltoernooi van TC De Maene in Diksmuide werd een voltreffer van formaat. 131 teams namen deel aan dit dubbeltoernooi, dat meetelt voor het dubbelcriterium van West-Vlaanderen en maar liefst 6 TC De Maeneteams mochten zondagavond de trofee in de lucht steken.

In de hogere reeksen van het mannen dubbel waren het vooral andere clubs die met de eindzege aan de haal gingen. In dubbel mannen 120 punten won Vincent Ducastel van TC Issera samen met Lorens Vandevelde van TC L’Armorial met vlotte 6-0, 6-3-cijfers van broer Olivier Ducastel en Elliot van Dierendonck van TC Kortemark. TC Staden boven in dubbel mannen 90 en 30 punten met respectievelijke zeges van de tandems Thomas Develtere- Roberto Lopes de Macedo en Mathieu De Cock - Siebe Snaet. De formatie Arne Desmet - Dries Verbrugghe van TC Houthulst bleef ongeslagen in dubbel mannen 30 punten.

Baas in eigen huis

De leden van TC De Maene konden zondagavond alvast een stevig feestje bouwen met zes eindzeges. Driepunter Annelies Vanbelleghem mocht zelfs twee keer met de scepter zwaaien: winst met Steven Hanssens in dubbel gemengd 8 punten na een Diksmuids onderonsje tegen Grace White en Bert Sarrazijn en een tweede zegepalm in dubbel vrouwen 30 punten aan de zijde van haar clubgenote Stephanie Vierstraete-Verlinde. De andere TC De Maeneazeges waren voor Sofie Rommens - Frauke Verschatse (DV8), Mare Laridon - Bert Laridon (DG30), Wim Hove - Maarten Reynders (DM15) en Emmanuel Rodenbach - Marijn Vanroose (DM8). Ook Sofie Callewier deed in eigen club haar duit in het zakje door samen met Bianca Minne van Houthulst in dubbel vrouwen 60 te winnen en dat gold ook voor Nele Degroote, die aan de zijde van Katrien Lievens van TC De Mote, het zegegebaar mocht maken in dubbel vrouwen 15 punten.

Ook Melina Devreker van TC Houthulst mocht op het podium in TC De Maene met winst met clubgenoot Arne Desmet in dubbel gemengd 90 punten en met Youri Clauw in dubbel gemengd 60 punten. TC De Maene, TC Houthulst en TC Staden waren alvast de grootste prijzenkapers op dit gezellige dubbeltoernooi.

Lees ook: meer tennis