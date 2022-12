“Uitspraken werden opgehangen in de kleedkamer” - Proost Lier wint topper in Aarschot na zinderende spektakelmatch

Futsal tweede nationaleDe topper in tweede nationale tussen Aarschot en Proost Lier werd gewonnen door de bezoekers. Door de 2-3-overwinning blijven de Pallieters weliswaar met één punt achterstand op de tweede plaats hangen, maar ze hebben wel twee matchen minder gespeeld. Na acht competitiematchen is Lier trouwens nog altijd ongeslagen in de reeks.

De topper tussen Aarschot en Lier heeft veertig minuten lang kunnen beklijven. Aarschot startte voortvarend en liep 2-0 uit. Nog voor de rust konden de bezoekers op gelijke hoogte komen. Na de rust kon het duel alle kanten op, maar uiteindelijk haalde Lier het met 2-3. Coach Rudy Plompen maakt de analyse. “In de eerste helft toonden we aanvankelijk te veel respect voor Aarschot. Tijdens de rust heb ik dat mijn spelers ook duidelijk gemaakt. Een aantal factoren speelden een rol. Na vier minuten hadden we al vier ploegfouten achter onze naam staan. Dan word je natuurlijk beperkt in je spelmogelijkheden. Die foutenlast zegt iets over de positieve inzet, maar tegelijk maakt het ook duidelijk dat we overgemotiveerd waren. Gezien het belang van de match was dat ook niet helemaal onverwacht.”

Spanning in tweede helft

De tweede helft had alles in zich wat een een futsaltopper moet hebben. Rudy Plompen knikt instemmend. “We wonnen de partij. Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat het ook op een gelijkspel of een nederlaag had kunnen uitdraaien. Onze doelman hield ons enkele keren overeind. Aarschot had ons vooraf in de media gemotiveerd. Zij hadden ons gescout in de verloren bekermatch tegen Standard. Het leek alsof we nooit op situaties trainden met een vliegende keeper. Die uitspraken werden opgehangen in de kleedkamer.”

Vervolg van de competitie

Vorige week stelde Rudy Plompen dat de ploeg die voor Aarschot eindigt, ver zou komen. “Ik blijf bij dat citaat. We hebben ook altijd kleur bekend en gesteld dat we willen meespelen voor de prijzen. Tegelijk moeten we zeer nederig blijven. Wat zijn we met de drie punten als we vrijdag een steek laten vallen in Houthalen? Drie dagen later trekken we naar Genk. Dat wordt ook verraderlijk, want de Limburgers zijn aan een opmars bezig. De titelstrijd is allerminst beslist. Meerdere ploegen zullen tot het einde blijven meespelen voor de hoofdprijs.”

