Uitsluiting van Almenara houdt SK Deinze uit de promotie play-offs, RSCA Futures wel in top zes

Jannes Vansteen­kis­te (SK Deinze): “Zelf winnen en hopen dat Lommel en Lierse niet gelijkspe­len”

Vanavond omstreeks 22.30 uur zijn de twee resterende tickets voor de promotie play-offs in 1B verdeeld. SK Deinze is één van de vier kandidaten, maar heeft het niet helemaal in eigen handen. Thuis winnen van RSCA Futures, dat zelf ook nog in de top zes kan geraken, is een eerste vereiste.

11 februari