Uitslagen en technieken Croky Cup • Zesde ronde

VOETBAL croky cup Lierse Kempenzo­nen bekert tegen KVK Ninove: “We willen graag in de pot met de grote ploegen zitten”

Bekervoetbal in het Herman Vanderpoortenstadion. Voor Lierse het ideaal moment om vertrouwen te tanken na de zure nederlaag tegen Lommel. Met Ninove als tegenstander geldt er geen excuus. De volgende ronde halen is het minimum. Stan Van Dessel en Viktor Boone werden in laatste instantie aangetrokken.