Uitkijken naar internationaal toernooi in Koksijde

Wielrennen jeugd Drie vijfde plaatsen, maar geen medailles voor de Limburgers op het EK wielrennen

Met vijfde plaatsen voor belofte Jonathan Vervenne in de individuele tijdrit, junior Fleur Moors in de mixed relay en eenzelfde resultaat voor Esmee Gielkens en Jonathan Vervenne bij de beloften, pakten de Limburgers op het EK in Portugal mooie resultaten. Medaillewinst zat er niet in, ook al is de vijftiende plaats van Fleur Moors in het internationale juniorenpeloton een zeer goede prestatie. Esmee Gielkens werd 29ste bij de meisjes-beloften.

10 juli