Uitkijken naar internationaal padeltoernooi in Koksijde!

wielrennen juniores Cleo Kiekens van examenban­ken naar EK: “Er wachten twee fantasti­sche uitdagin­gen”

In het wielrennen moet men soms snel de knop kunnen omschakelen. Cleo Kiekens zat twee weken geleden nog op de examenbanken. Dit weekend neemt ze in Portugal deel aan het Europees kampioenschap voor juniores. Vrijdag start ze in de mixed relay. Vierentwintig uur later neemt ze de wegrit voor haar rekening.

6 juli