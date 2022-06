Uitkijken naar finaleweekend op tweesterrentoernooi van TC Isis

Geen al te drukke bezetting in mannen 1 want met slechts tien deelnemers was de tabel niet zo rijkgevuld. Meteen dus een hoofdtabel, die reeds goed gevorderd is. Eerste reekshoofd Thibault De Negri, 105 punten en nummer 71, gaf in zijn kwartfinale na twee sets op tegen 80-punter Timur Kandimir van het Waalse TC Ellezelles. Ook in zijn halve finale kreeg de Waal de wind in de zeilen want hij kreeg walk-over van derde reekshoofd James Van Herzeele. Laatstgenoemde had in zijn kwartfinale de West-Vlaming Tiebe Louvaert uitgeschakeld. De tabel onderin werd wel wat West-Vlaamser getint. 100-punter Thomas Dehaen, aangesloten bij TC Isis, klopte in zijn kwartfinale Louis Verleye van TC Kortemark terwijl Aaron Despeghel, eveneens met 100 punten achter zijn naam, het in drie sets haalde van Olaf Vanhooren van TC De Koddaert.