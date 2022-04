Uitgerekend KV Mechelen-fan Maxim Versteeven (KVK Wellen) bezorgt Racing Mechelen titel met goal tegen Pelt: “Graag gedaan Racing!”

“Ja, uiteindelijk toch wel”, lacht Versteeven. “Ik heb wel wat vrienden die Racing-fan zijn en zij stuurden me na afloop ook al berichten om me te bedanken. Of ik mezelf er bij die goal van bewust was dat ik Racing kampioen maakte? In eerste instantie was ik blij met de gelijkmaker omdat we voor minstens een punt naar Pelt waren afgezakt, maar het drong toch vrij snel tot me door. Vooral omdat ik tijdens de wedstrijd ook de spelers van de thuisploeg hoorde praten over de achterstand van Racing.”

Transfer

“Of ik ermee kan leven? Dat is voetbal. En net om die reden sluit ik ook niet uit dat ik ooit in de kleuren van Racing Mechelen zal spelen. Mijn broer Michaël voetbalde er ook jaren als KV-supporter. Racing heeft een sterke ploeg, het speelt voor veel volk en ik ben afkomstig uit de regio dus op zich kan het wel. Maar ik ben mij er van bewust dat ik mij dan extra zou moeten bewijzen.” (lacht)

“En zo’n overgang is ook niet aan de orde, voor alle duidelijkheid. Ik tekende vrij snel bij in Wellen voor volgend seizoen. Zondag maakte ik mijn zestiende goal en er was wel interesse van andere clubs, maar ik voel me hier goed. Ik krijg het vertrouwen van de coach en op mijn leeftijd is het vooral belangrijk om te spelen. Volgend seizoen hoop ik te bevestigen en dan zien we wel waar ik terecht kom.”

Behoud

“Met het gelijkspel in Pelt onderstreepten we in elk geval onze goede vorm. Pas de voorbije weken slaagden we er in om ons van het behoud te verzekeren dankzij een 7 op 9. Gek eigenlijk als je ziet dat we met 41 punten nog zo lang in onzekerheid moesten voetballen. Toegegeven, zondag speelden we niet onze beste wedstrijd, maar het was wel weer met veel overgave. Hopelijk kunnen we volgend seizoen iets meer overwinningen boeken, want met elf gelijke spelen bleven we te lang onderaan hangen. De klus moest al sneller geklaard zijn. Uiteindelijk speelden we te weinig wedstrijden uit met een gerust gevoel. Maar die tegen Racing in de heenronde (3-0 winst red.) was daar wel een van.” (lacht)