Uitgaand transferverkeer bij Beerschot: na Radic lijkt nu ook Vaca het Kiel te verlaten

Uitgaand verkeer bij Beerschot. Nadat 'verloren zoon' Stipe Radic vorige week tekende bij het Nederlandse Fortuna Sittard, lijkt nu ook Ramiro Vaca de poort van het Olympisch Stadion achter zich dicht te trekken. Volgens bronnen in zijn thuisland is de Boliviaanse international op weg naar de lokale traditieclub Bolivar.

Vanuit Zuid-Amerika kwamen berichten overwaaien dat Ramiro Vaca zeer dicht bij Bolivar, momenteel derde in de Boliviaanse hoogste klasse, staat. Bolivar is vijftienvoudig kampioen van Bolivia, heeft twaalf internationals in zijn rangen en speelt in een stadion dat plaats biedt aan 42.000 toeschouwers: geen onbeduidende club dus. De huidige coach is trouwens de Spanjaard Beñat San Jose, die tussen 2019 en 2021 in Eupen actief was.

“Type Losada”

De interesse van Bolivar in Vaca is welgekomen voor de 23-jarige aanvallende middenvelder, want bij Beerschot zit hij op een zijspoor. Dit seizoen waren er voor Vaca amper zeven basisplaatsen weggelegd. De laatste dateert alweer van half oktober. Nadien verzamelde de spelmaker in vijf invalbeurten nog 22 speelminuten. Sinds afgelopen zomer kwam Vaca wel nog twee keer in actie met de Boliviaanse nationale ploeg. Maar als Vaca bij Beerschot op de bank zou blijven zitten, komt ook zijn status van international in gevaar.

Vaca hoopt nu in eigen land zijn carrière te herlanceren. De verwachting is dat er binnenkort een akkoord tussen alle betrokken partijen uit de bus zal komen. Vaca’s verhaal bij Beerschot dreigt zo wel in mineur te eindigen. Bij zijn komst naar Antwerpen, in augustus 2021, werd Vaca aangekondigd als “een type Losada”. Die schoenen kon de kleine Boliviaan echter nooit vullen. Uiteindelijk zal Vaca stranden op veertig competitiematchen voor Beerschot, waarin hij nul keer scoorde en vijf assists afleverde.

Radic transfervrij

Vorige week zag Beerschot ook al Stipe Radic vertrekken. ’t Is te zeggen: de 22-jarige Kroatische verdediger liep al maandenlang niet meer rond op het Kiel. Radic meende na Beerschots degradatie vorig seizoen een vrije speler te zijn, iets wat door de club werd aangevochten. Inmiddels bevestigde de Belgische voetbalbond dat Radic wel degelijk transfervrij mocht vertrekken. Fortuna Sittard, de twaalfde uit de Nederlandse Eredivisie, pikte Radic op en liet hem tekenen tot de zomer van 2024. Radic speelde 39 competitiewedstrijden voor Beerschot waarin hij twee keer scoorde.

Stipe Radic ruilde Beerschot in voor het Nederlandse Fortuna Sittard.

