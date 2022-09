Uitblinker Thomas Rosala (KFC Diest) kan gelijkmaker in blessuretijd niet voorkomen: “Frustrerend, maar we blijven positief”

Voetbal derde nationale BKFC Diest was ei zo na met zes op zes aan het seizoen begonnen, maar tegenstander KAC Betekom lukte zaterdagavond in blessuretijd alsnog de gelijkmaker. Uitgerekend Cédric Mateso, zoon van het Diestse boegbeeld Abdallah, scoorde tegen. Geheel onverdiend was dat niet te noemen. Kevin Van Loock scoorde na een dik half uur spelen wel tegen zijn ex-club, maar er was aan de overzijde een sterke doelman Thomas Rosala nodig om het Warandeteam overeind te houden.

Normaal gezien zijn het de doelpuntenmakers die in de picture staan, maar dit keer was het doelman Thomas Rosala die zich met een paar prima reddingen in de kijker speelde.

“Het was een moeilijke match”, moet Rosala toegeven. “Met veel intensiteit en duelkracht. Betekom was misschien wel de betere ploeg, maar wij scoorden na een mooi uitgespeelde actie. Dat is voetbal. Nadien hebben we al bij al nog redelijk goed standgehouden. Alleen jammer van dat tegendoelpunt in de allerlaatste seconden. Dat hadden we niet mogen laten gebeuren.”

Erbarmelijk veld

Wat een beetje voor frustratie zorgde achteraf in de kleedkamer? “Dat is ook normaal”, aldus Rosala. “Als we deze match gewonnen hadden, hadden we zes op zes gehad. Dat zou een fantastische start geweest zijn. Zeker voor een nieuw samengesteld team dat nog naar de nodige automatismen aan het zoeken is. Het was ook onze allereerste thuismatch van het seizoen, omdat het veld voordien nog niet speelklaar was. Nu ligt het er inderdaad ook nog altijd erbarmelijk bij. Heel spijtig. Het is de stad die het terrein beheert, dus de club kan er jammer genoeg niet veel aan doen. Ik had onze supporters graag een overwinning geschonken, maar die vier op zes is nog altijd positief. We draaien de knop om en we trekken zaterdag opnieuw vol vertrouwen naar Beringen.”

Sterkhouder

Met Ben Santermans en de broers Stankov zag KFC Diest een pak ervaring vertrekken. Ondanks zijn 21 lentes moet Thomas Rosala dit seizoen een van de sterkhouders worden. Zijn verlengd verblijf is misschien wel een van de beste transfers aan de Warande? “Dat is mooi om te horen”, lacht hij. “Ik had inderdaad wel wat aanbiedingen en ook mijn huidige club Patro Eisden zag mij graag terugkomen. Maar ik heb geen zin om ergens op de bank te gaan zitten. Ik ben nog jong en ik wil de nodige speelminuten verzamelen. KFC Diest is daarvoor de ideale club. Het niveau op training is goed en ik zie ik hier zeker nog mogelijkheden om te groeien.”

