Uitblinker Maxime De Cuyper loodst KVC Westerlo met twee assists voorbij Anderlecht: “De ontlading was groot”

Coach Jonas De Roeck greep in na de flauwe 3-0-nederlaag van vorige week op Antwerp en voerde vier wissels door. Aanwinst Nacer Chadli startte meteen in de basis, net als Mathias Fixelles die dit seizoen al een paar keer naast de selectie viel. Vetokele nam de plaats in van Nene en speelde in steun van spits Foster. Centraal in de defensie nam Tagir de plaats in van Perdichizzi.

Een aanvallende ingesteldheid dus en die aanpak loonde. Uitblinker De Cuyper vond Vetokele en het stond al 1-0 na vijf minuten spelen. Westerlo ging door op zijn enthousiasme, maar vergat -tegen een ontzettend bleek Anderlecht- de klus de klaren. Toen Esposito uit het niets de gelijkmaker lukte, leek het zelfs weer heel even fout te lopen, maar in tegenstelling tot de voorbije weken weken wist Westerlo nu wél nog het verschil te maken. De Turkse aanwinst Halil Akbunar deed het Kuipje in de slotfase ontploffen.

“Het was een mooie middag”, glunderde Maxim De Cuyper achteraf. Met twee assists kroonde de 21-jarige huurling van Club Brugge zich alweer tot man van de match. “De ontlading was enorm. Na die nul op negen van de voorbije weken was het tijd om de rug te rechten en dat hebben we ook gedaan. Of het nu mooi of lelijk was, de drie punten waren het belangrijkste. Die gelijkmaker van Esposito was inderdaad een domper, maar we zijn op dezelfde manier blijven doorgaan en daar zijn we nu eindelijk nog eens voor beloond geworden. Ik heb een sterke teamprestatie gezien.”

Nacer Chadli

Alle ogen in het Kuipje waren zondag gericht op Nacer Chadli. De Rode Duivel startte meteen in de basis, was alom tegenwoordig en ging na een uur moegestreden naar de kant. “Zolang het 1-0 bleef, was het inderdaad opletten”, beseft de 33-jarige flankspeler. “Zeker tegen Anderlecht. Zij waren op dit moment misschien wel te pakken, maar het blijft toch nog altijd een topclub. We zijn altijd rustig gebleven en we hebben de bal aan de voet proberen te houden. Iets wat de voorbije weken soms nog wel een probleem was, heb ik vernomen. Dat hoort nu eenmaal bij het leerproces van deze jonge groep.”

“In vergelijking met Anderlecht lijkt Westerlo misschien wel een kleine club”, besluit Chadli. “Maar zo heb ik het de afgelopen dagen toch niet ervaren. Hier wordt keihard gewerkt en er heerst een goeie mentaliteit. Ik ben nog niet topfit, dat zal nog een paar weken nodig hebben, maar ik hoop het team met al mijn ervaring dit seizoen nog iets bij te kunnen brengen.”