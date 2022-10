Uitblinker Jonas Delalieux en Limburg United winnen nipt met 80-82 thriller in Aalst: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt na de rust”

basketbal bnxt-leagueHet mooie aan basketbal is dat een wedstrijd in enkele minuten kan kantelen. Limburg United leek na een sterke periode in de eerste helft een vlotte zege te behalen in een sfeervol Aalsters Forum. Okapi Aalst vocht terug, maar in een ware thriller kon United met een uitmuntende Jonas Delalieux nipt de punten mee naar Hasselt nemen.

De openingsfase was evenwichtig, maar Dedroog en de smaakmakende schutter Jonas Delalieux zorgden voor 24-28 na het eerste quarter. In het tweede schuifje liep United uit en Desiron bracht een vijftienpuntenkloof (29-44) op het bord. Okapi met een sterk trio Popovic, Marras en Marchant hield de spanning in de wedstrijd (41-48 bij de rust).

Na de break bleef Jonas Delalieux scoren vanuit elke hoek en United behield de voorsprong einde derde quarter (56-63). In het laatste kwart viel de aanvalsmachine van United stil. Er werd inside naar oplossingen gezocht, maar Okapi was sterk in defense. De slotfase werd een ware thriller. Ivan Marras bracht Okapi voor het eerst in de partij op voorsprong (66-65). Alex Stein zorgde weer voor een Limburgs kloofje, maar de Amerikaanse point-guard Jordan Walker bracht zijn Aalst op 1'10" van het einde langszij (78-78). Jonas Delalieux met een magistrale bom sloeg toe, maar United had geluk dat de laatste poging van Walker strandde op de ring. In de rebound werd een fout gemaakt op Stein en die kon de 80-82-eindstand op het bord brengen.

Partij voor een groot stuk uit handen gegeven

“Onze eerste helft was prima”, stelde uitblinker Jonas Delalieux, die topschutter werd met 27 punten. “In de slotfase lukte het aanvallend niet meer. Inside probeerden we het verschil te maken, maar dat lukte niet tegen een enthousiast Okapi. Het was de eerste thuiswedstrijd voor de Ajuinen en onze coach Raymond Westphalen had ons op voorhand gewaarschuwd dat het een lastige namiddag ging worden. Ach, het zijn altijd moeilijke wedstrijden in Aalst. Gelukkig konden we toch de zege grijpen en starten we met twee gewonnen wedstrijden uitstekend aan het nieuwe seizoen.”

“Met dank aan Jonas Delalieux? Tja, ik doe mijn job. En als mijn bommen vlot binnen vliegen zit ik snel aan veel punten (lacht). Ook tegen Bergen werd ik topschutter en dat is natuurlijk leuk, maar het collectief is het belangrijkste. Dat is de kracht van dit United. Dat hebben we misschien in de tweede helft te weinig gebracht. De staf zal uit deze wedstrijd wel lessen trekken. We ontvangen komende vrijdag Antwerp Giants alvast met vertrouwen.”