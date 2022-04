Uitblinker Jarne Lesuisse en Limburg United winnen vlot bij The Hague Royals: “Hebben na nederlaag tegen Leeuwarden terug de puntjes op de i gezet”

Na de verrassende thuisnederlaag tegen Aris Leeuwarden moesten de boys van T1 Raymond Westphalen zich herpakken bij rode lantaarn The Hague Royals in de Silver League. Limburg United toonde zich gretig van bij de start. Onder impuls van een sublieme dirigent Jarne Lesuisse werd het een vlotte 69-93 overwinning in Den Haag.

“We hadden inderdaad iets recht te zetten na de nederlaag tegen Leeuwarden”, stelde een secure Jarne Lesuisse tijdens de lange busreis van Den Haag naar Hasselt. “In Den Haag moesten we het nog steeds stellen zonder Jonas Delalieux, voor de eerste keer papa geworden van een flinke dochter Eloise, Milos Bojovic en Yannick Dammen. Cliff Hammonds op de bank, kreeg rust van de coach. Cedric Blanchart werd aan de selectie toegevoegd.”

“De laatste wedstrijden begonnen we niet scherp genoeg”, vervolgt de 21-jarige shooting of point-guard. “In Den Haag deden we dat wel. Iedereen was bij de les en snel hadden we de partij onder controle. We hebben terug de puntjes op de i gezet.”

Geweldige Jarne Lesuisse

“Met een superieure Lesuisse?", ach ik speelde sterk, maar het kan altijd beter”, kwam een bescheiden reactie. “In de slotminuten van de eerste helft konden de Royals wel even de indruk wekken om in de wedstrijd te komen, want ze kwamen terug tot op zes punten. Ik kon met zes punten op rij ons met een veilig gevoel (28-40) richting kleedkamers sturen.”

“Na de rust bleven we de partij onder controle houden”, gaat Lesuisse voort. “We liepen verder uit en de zege kwam nooit in gevaar. Den Haag is inderdaad wel het zwakke broertje van de BNXT-League, maar de ruime zege was toch onze verdienste.”

“Mijn persoonlijke prestatie deed zeker deugd. Samen met Spencer Littleson topschutter met 17 punten. Ik greep vijf rebounds en gaf evenveel assists. Na mijn zware knieblessure ben ik helemaal back. Ik heb die klik kunnen maken en wil de rest van het seizoen nog blijven groeien.”

Leidersplaats United B

“Morgen moet ik weer aan de bak met United B”, weet de Truienaar. “Met de komst van Kontich mogen we geen steek laten vallen. We staan knap aan de leiding in TDM1 met een zeer jonge ploeg. Het bewijs dat de jeugdwerking van Limburg United uitstekend is. Als jonge speler moet je geduld hebben. Niet altijd evident, maar ik geloof in deze staf. Raymond Westphalen heeft ons naar dit succesverhaal gebracht. Niels Marnegrave brengt als T1 van United B met al zijn ervaring als ex-speler ook een meerwaarde.”

The Hague Royals: Camaj 15, Vignisson 13, Kumelis 11, Ackermans 11, Bijnsdorp 10, Samson 6, Lopes 3, te Velde en Pandura 0.

Limburg United: Lesuisse 17, Littleson 17, Palmi 13, Lambot 13, Blanchart 10, Nelson 9, Desiron 5, Vanderhoydonck 4, Leemans 3, Dedroog 2, Benson 0.