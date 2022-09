Uitblinker Cedric Blanchart (Oxaco) kan nederlaag niet vermijden bij Lommel: “Tweede helft minder als ploeg gespeeld”

Oxaco keerde uit Lommel terug met een nederlaag: 83-74. Zonder Bert Van De Broek (rug) nam Cedric Blanchart de rol van zijn geblesseerde ploegmaat met glans over. Blanchart lukte 21 punten, maar dat was niet genoeg om de nederlaag te vermijden. Pas in de slotminuut moest Oxaco de Limburgers laten gaan. Aan de rust (45-48) had de collegeploeg de wedstrijd in handen. “Voor de pauze verliep het inderdaad prima”, bevestigt Blanchart. “Verdedigend waren we misschien niet agressief genoeg, maar aanvallend ging de bal goed rond. Dat hebben we nagelaten in de tweede helft. We zijn meer onze eigen nummertjes gaan opvoeren. Dat zag je aan de lage score. Maar ook in de rebound lagen we onder.” Tot 76-74 bleef het spannend. Een gemiste kans dus voor de troepen van coach Steve Cornelis.