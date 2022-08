Uitblinker Agustin Anello en Lommel SK walsen na de rust over Jong Genk heen: “Blij met mijn assist en twee doelpunten”

Op de tribune zag Wouter Vrancken Jong Genk een knappe start nemen. De beloftenkampioen van vorig seizoen kreeg een drietal kansen om op voorsprong te klimmen, maar Claes en Godts konden niet afwerken.

Twee minuten voor de rust sloeg Lommel SK dodelijk toe. Agustin Anello dropte het leder perfect in de kleine rechthoek en een alerte Caué liet doelman Leysen kansloos.

Na de rust kwam Lommel gedreven uit de kleedkamers en maakte optimaal gebruik van de ruimte om genadeloos toe te slaan. Eerst werd nog een doelpunt van Robin Henkens onterecht afgekeurd voor buitenspel, maar op het uur lepelde Anello op een magistrale manier een vrije trap in de kruising. Lommel bleef knap combineren en de thuisploeg kon geen vuist meer maken. Een kwartier voor tijd een schitterende actie van Anello en zijn pegel verdween opnieuw in de kruising. Een pareltje om in te kaderen.

Na de partij vreugde bij T1 Steve Bould en zijn collega Hans Somers kon de nederlaag relativeren. “We speelden een goede eerste helft, maar waren niet efficiënt genoeg in de zone van de waarheid. Na de rust kwam Lommel scherper tussen de lijnen en won verdiend deze aangename derby.”

Glansrol voor Agustin Anello

“Een assist en twee doelpunten. Ik moet er nog even van bekomen”, stelde de 20-jarige rechtsbuiten Anello na de wedstrijd in de Cegeka Arena. In de eerste helft kregen we het niet onder de markt. We waren te nerveus en konden aanvallend geen gevaar scheppen. Gelukkig was Jong Genk niet scherp genoeg bij de afwerking. Onze organisatie was dik in orde. Het doelpunt vlak voor de rust viel uit de lucht. Ik dropte het leder voor doel en onze Braziliaanse spits Caué bleef koelbloedig bij de afwerking.”

“Dat gaf ons blijkbaar de nodige boost”, vervolgt het Argentijnse talent. “Ook stuurde coach Steve Bould bij in de kleedkamer. We moesten rustiger omspringen bij de opbouw en meer de ruimte benutten. Het was een heerlijk gevoel toen ik kon uitpakken met twee mooie doelpunten. Ja, de eerste keer dat ik twee keer scoor in een wedstrijd. Na de mindere prestatie tegen RSC Anderlecht Futures hebben we dankzij een uitstekende tweede helft weer de puntjes op de i gezet. Deze groep heeft veel talent en ook de nodige ervaring. We kunnen het dit seizoen ver schoppen. Ook al krijgen we af te rekenen met het uitvallen van kapitein Glenn Neven voor een langdurige periode.”

Vreemde nationaliteit

“Iedereen heeft het moeilijk om mijn nationaliteit te begrijpen (lacht). Ik ben geboren in Miami. Leefde vele jaren in Barcelona, maar heel mijn familie komt uit Argentinië. Daarom ook mijn keuze voor de Argentijnse nationaliteit”, besluit de sympathieke Anello.

JONG GENK: Leysen, Cartensen, Dierckx, Van de Perre, Rommens, John, Claes, Diawara (78' Arabaci), Godts (78' Cutillas-Carpe), Geusens, Bangoura.

LOMMEL SK: De Busser, Lemoine, Martinez (80' Ostrc), Wuytens, Roque, Chadli (64' Pierrot), Vancsa (64' Talvitie), Henkens, Granell, Anello (89' Weckhuysen), Caué.

DOELPUNTEN: 43' Caué (0-1), 60' en 74' Anello (0-2 en 0-3).

GEEL: Cartensen, Dierckx, Martinez, Granell.

SCHEIDSRECHTER: Vermeire.