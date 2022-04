Ugo de Wilde maakt geslaagd debuut in European Le Mans Series: “Nu moeten we hard aan onze set-up werken om sneller te zijn”

“We waren de enige rookies in LMP2 en we hebben het heel goed gedaan met onze eerste toptienfinish in een heel zware competitie”, vertelde teambaas Bernhard Mühlner na de race. “Ik wil alle leden van mijn team feliciteren met deze prestatie. Ondanks onze extra rubberwissel (om veiligheidsredenen, red.) zijn we het vijfde team met de minste tijd in de pitlane. Dit is bemoedigend voor de toekomst. Onze Oreca 07 heeft ook geen kreuk of kras. Het ontbrak ons dit weekend een beetje aan snelheid, vooral omwille van het feit dat we de Goodyear-banden echt ontdekt hebben. Die moeten we beter moeten leren kennen en meer optimaal benutten. Maar we hebben nu een heleboel data om tijdens de volgende meeting beter te scoren.”

Groeimarge

Ugo de Wilde was ook tevreden, maar beseft dat er nog groeimarge is. “Mijn eerste stint (deel van zijn race, red.) was goed, ook al had ik veel verkeer waardoor ik een paar moeilijke momenten kende. Ik won twee plaatsen. Na slechts vijf ronden in mijn tweede stint, die goed begonnen was, kreeg ik plots een probleem met mijn linkervoorband, die echt tot op de draad versleten was. Ik werd gevraagd mijn stint zo af te maken, ook al verloor ik twee of drie seconden per ronde en moest ik rijden met enorme trillingen. We moeten dat gegeven analyseren om te begrijpen wat er gebeurd is. Het kostte ons zeker één plaats. Nu moeten we hard aan onze set-up werken om sneller te zijn. Ik kan niet helemaal tevreden zijn met een negende plaats. Er zijn enkele heel positieve punten zoals de pitstops en andere zaken moeten we verbeteren.”