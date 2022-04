UCI-koers Halle-Ingooigem wordt ook dit jaar geschrapt: “Heropstart op lager niveau?”

Dries De Bondt is de laatste winnaar van Halle-Ingooigem. Misschien zelfs voor eens en altijd. In een duel met Piotr Havik won hij die koers in 2019 voor de tweede keer in zijn carrière. Een jaar later was er geen Halle-Ingooigem. De organisatoren van Yveghem Sportief bundelden toen met Wiel in Wiel Vichte de krachten voor de organisatie van de Belgische kampioenschappen voor vrouwen elite en mannen profs. Met opnieuw De Bondt als primus. Door de pandemie kon dit BK pas in september worden gereden. “Neen, daar hebben we onze broek niet aan gescheurd”, benadrukt Frank Furniere, voorzitter van Yveghem Sportief. “Belgian Cycling deed wat water bij de wijn. Ook de gemeentebesturen van Halle en Anzegem kwamen over de brug met extra steun. Zodat we break-even draaiden.”