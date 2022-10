U19 EFC-L&R-AGS met elf renners naar 2023: vijf blijvers, twee eigen eerstejaars en vier nieuwkomers

Na de samensmelting tussen Gaverzicht-BE Okay en EFC-L&R-Vulsteke eind vorig jaar werd de groep junioren in twee gesplitst. De performanceploeg, in groene outfit, werkte het UCI-programma van het team af. De roodjes, de competitieploeg, reden vooral de interclubs in eigen land. Dat systeem wordt in 2023 behouden. Met een nieuwe sportieve baas. Tom Vlerick, dit jaar actief bij de beloften van het team, is voortaan sportief verantwoordelijke van de U19.

K-B-K en Damme

“Wat Wim Feys voor de beloften doet ga ik voor de junioren doen”, vertelt Vlerick. “Neen, de transfers heb ik nog niet gedaan. Dat was nog het werk van Wim Louage. Jeanick Schepens en Mario Lapere zijn de sportdirecteurs terwijl Patrick Laurez zich vooral over de competitieploeg zal ontfermen. Met het performanceteam gaan we proberen om het programma nog een beetje uit te breiden. Want in het voorjaar waren wij er bijvoorbeeld nog niet bij in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Guido Reybrouck Classic in Damme. Dat zijn twee UCI-koersen die we volgend jaar wel hopen te rijden. Een startbewijs veroveren voor Classique des Alpes is eveneens een ambitie. Tour du Valromey plus rittenkoersen in Spanje en Oostenrijk willen we blijven meedoen.”