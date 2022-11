“Typisch Mechels”: Rob Schoofs en KV Mechelen laten simpele zege uit handen glippen tegen Zulte Waregem

Het is een teleurgestelde kapitein, die we te spreken krijgen. Voor zich uitstarend, nog niet goed beseffend wat er zich net had afgespeeld. Normaal heeft Schoofs na afloop vrijwel meteen een heldere analyse klaar, nu was het zoeken naar de juiste woorden. “Ik moet de beelden nog eens herbekijken. Ik kan er niets over zeggen”, aldus Schoofs. “We kwamen er niet meer uit in de tweede helft, we hebben niet meer gevoetbald. Een klein beetje druk van Zulte Waregem en we wisten niet meer wat te doen. De organisatie was helemaal weg, het was chaos. Typisch Mechels. Zo’n scenario gebeurt hier elk seizoen wel een keer.”

Malinwa verloor dit seizoen na de rust al 7 (!) punten. Ook nu was het verschil tussen de eerste en de tweede periode groot. “Je weet dat Zulte Waregem bij de rust de koppen bij elkaar gaat steken en dat het iets zal proberen te veranderen. Wij mogen de tweede helft aftrappen en binnen de 45 seconden krijgt de tegenstander een hoekschop. Dat is onbegrijpelijk, net zoals tegen Anderlecht. We hebben te veel fouten gemaakt om een makkelijke overwinning over de streep te trekken.”

“Het ging misschien weer iets te simpel. Een 2-0-voorsprong is nooit genoeg voor ons. Vorig seizoen overkwam het ons ook vele keren (4 keer, red.). Of ik daar dan nog eens aan terugdenk? Ik zie het dan wel nog eens voorbijflitsen. Aan de rust was ik ervan overtuigd dat we een derde goal nodig hadden. Anders zou het nog moeilijk kunnen worden. Je ziet het zo gebeuren, maar het is zo lastig om te voorkomen.”

Met een overwinning had Malinwa de aansluiting kunnen maken met een resem ploegen die strijden voor een plek in Play-off 2. Daarnaast had de kloof met de onderste regionen weer wat groter kunnen worden. “Dit was een gouden kans. Tegen een Zulte Waregem dat echt niet goed was, maar wij waren niet beter blijkbaar. We moeten nu in de spiegel kijken en analyseren wat we vandaag allemaal fout hebben gedaan”, besloot Schoofs.

