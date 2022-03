Tymo Swennen en Berchem Sport willen frustraties na Tongeren doorspoelen tegen Belisia: “Het moet eens keren”

voetbal tweede nationale BBerchem Sport keerde vorig weekend met veel frustraties terug uit Tongeren. De 3-1-nederlaag was vermijdbaar, maar de Leeuwen werden ook niet bepaald geholpen door scheidsrechterlijke beslissingen. Zo werd een fout op de doorgebroken Beirlant op het uur en bij een 1-0-stand slechts bestraft met geel en ging de bal in het slot niet op de stip na een nochtans duidelijke fout op de Kuyffer.

“We zijn met raar gevoel de bus op gestapt”, blikt Tymo Swennen terug. “Of we ons bekocht voelden? Bepaalde fases werden niet beoordeeld zoals het hoort en aangezien die bepalend waren voor het wedstrijdverloop, voelden we ons niet helemaal op onze waarde geklopt. Bij de fout op Beirlant vond de scheids blijkbaar dat die niet in een rechte lijn op doel ging. Een vreemde uitleg als je de beelden ziet en ook die penalty moet je gewoon altijd fluiten. Of het nu op het einde van de wedstrijd is of niet. Maar goed, het zijn zaken die we niet in de hand hebben. Frustrerend is het zeker en dan moeten we ons optrekken aan wat goed was.”

Cijfers

“Niet onze eerste helft van vorige week, want daarin lieten we het Tongerse middenveld te makkelijk voetballen. Desondanks kregen we toch een aantal kansen, maar die gingen helaas niet tegen de touwen. Na de rust waren we de betere, maar slikten we dan weer rare tegengoals. De 3 op 15 oogt zeker niet goed, maar die cijfers zeggen niet alles. Het spel is niet slecht en daar moeten we ons aan optrekken. Het geluk zat de voorbije weken niet aan onze kant en dat moet eens keren.”

“Waarom niet tegen Belisia inderdaad. Het is een voetballende ploeg en dat opent perspectieven voor ons, maar tegelijkertijd is het een ploeg die verrassend uit de hoek kan komen. Van de heenwedstrijd herinner ik me dat ze op verschillende manier gevaarlijk kunnen zijn. Maar het belangrijkste is dat we er ons eigen voetbal tegenover zetten.”

Debuutseizoen

Tot slot is er nog de rol van Swennen zelf. De 20-jarige verdediger is nog maar aan zijn debuutseizoen toe als titularis op het Rooi, maar werpt zich week na week op als een van de sterkhouders. “Dat hoor ik ook wel eens na een wedstrijd”, lacht hij. “Het is leuk om, ondanks de mindere resultaten, toch goede reacties te krijgen op mijn prestaties, maar ik hoop toch dat de punten snel volgen. Het is voor mij een leerrijk seizoen en ik wil vermijden dat het fout afloopt.”

