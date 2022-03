Tyler Desmet start seizoen in Nokere Koerse: “Ik ga voor top vijftien”

Vorig seizoen won Tyler Desmet eind juni in Lommel. Door de pandemie was de competitie toen nog maar net op gang gekomen. “Ik begon vorig jaar in Nokere, in een gewone kermiskoers en veroverde een plaats in de kopgroep die tot het einde standhield”, herinnert de kerel uit Ename zich. “Drie ronden van het einde reed ik lek. Waardoor mijn koers over was. Twee weken later won ik in Lommel. Een bewijs dat mijn conditie goed was. Maar daarna ging het mis. De beste versie van mezelf kon ik niet meer tonen.”

Luisteren naar trainer

Tyler Desmet steekt daarvoor de hand in eigen boezem. “Ik heb niet altijd geluisterd naar trainer Peter De Raedt”, geeft hij toe. “Wellicht trainde ik te veel. En na mijn vaccinatie voelde ik me vaak vermoeid. De combinatie van beide zorgde ervoor dat ik in de zomer niet meer presteerde zoals het hoorde. Nu heb ik wel heel goed naar mijn trainer geluisterd. Die domme fouten ga ik niet meer maken. Ik heb nu twee stages achter de rug. We trokken eerst met de Wielerschool naar Mallorca. Een week later arriveerden mijn ploegmaats van Onder Ons Parike in hetzelfde hotel. Het was de eerste keer dat de stage van mijn school en die van mijn ploeg op elkaar aansloten.”

Graag Parijs-Roubaix

Na twee weken Mallorca legde Desmet deze week het accent op recuperatie. Om zaterdag in Deinze (14 uur) met frisse benen Nokere Koerse aan te vangen. De tweedejaarsjunior durft van deze UCI-koers over een aantal kasseistroken en een paar hellingen (Den Ast, Tiegemberg, Holstraat, Petegem- en Nokereberg) een en ander verwachten.

“Ik hoop de top vijftien te halen, want ik wil me bij bondscoach Carlo Bomans in de kijker rijden”, benadrukt Desmet. “Met de nationale ploeg zou ik heel graag Parijs-Roubaix rijden. Denk dat ik in vergelijking met vorig jaar een stap vooruit zette. Zaterdag wordt lichte regen verwacht. In de bochten op de kasseistroken wordt het oppassen. Ik hoop dat we niet met een grote groep naar de finish rijden.”

Lees ook: meer wielrennen