Tyler Desmet heeft tweede zege beet: “Toegegeven, ik verwachtte meer van dit seizoen, maar beter kon niet”

Desmet is eerlijk in z’n analyse van het seizoen: hij had er meer van verwacht. “Maar ik kon niet beter dan ik heb laten zien”, geeft hij toe. “Mijn gewicht is een nadeel. Daar zal ik in de toekomst moeten aan werken. Toch heb ik dit jaar een interclub kunnen winnen. Dat is positief. En in Herne kon ik zaterdag een tweede zege boeken. Dario Van der Heyden was in de vierde van tien ronden alleen weggereden. Toen ik solo in de tegenaanval ging, lag hij veertig tellen voor. Pas in de voorlaatste ronde kreeg ik hem te pakken. In de slotronde wachtte ik tot het laatste klimmetje op drie kilometer van de streep om alles op alles te zetten.”

Lichtjes verkouden

Desmet liep in die laatste kilometers nog 38 seconden uit. Zondag werkte hij in Jemeppe ook de manche om de Beker van België af. Daar speelde hij geen rol van betekenis. “Geen goeie benen, de inspanningen van zaterdag had ik nog niet helemaal verteerd”, aldus Desmet. “Volgende week zondag doe ik ook de laatste interclub om de Beker van België tussen Saint-Ghislain en Quaregnon. Of ik de dag voordien een kermiskoers rijd, weet ik nog niet. Ik heb precies de indruk dat ik wat verkouden aan het worden ben. Afwachten of dit zich zal doorzetten.”

Naar VDM-Trawobo

In het laatste weekeinde van het seizoen (8-9/10) zal de pion van Onder Ons Parike wellicht nog een laatste kermiskoers rijden. Volgend jaar moet hij over naar de beloften. Hij koos voor een overstap naar VDM-Trawobo. “Ik heb zelf even gekeken om bij een continentaal team te geraken, maar dat is te vroeg”, beseft de kerel uit Oudenaarde. “Wim Vanhuffel, ploegleider bij VDM-Trawobo, vroeg me om naar zijn team te komen. Op die vraag ga ik in. Het is een ploeg uit de streek, ik ken er al enkele mensen en met Tyson Borremans, Jasper De Geeter en Jelle Broekaert stappen nog enkele renners van Onder Ons Parike over naar VDM-Trawobo.”

