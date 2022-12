Tybe Gevaert stuwt Diksmuide B met hattrick voorbij Zillebeke: “Dromen van de eindronde”

“We speelden een ijzersterke eerste helft, waarin we vier keer wisten te scoren”, begint Gevaert aan zijn relaas. “De bal ging vlot rond en Zillebeke kwam er niet aan te pas. Na slordig balverlies wisten ze ze wel op het scorebord te komen, maar buiten dit wapenfeit waren ze eigenlijk onzichtbaar. Na onze vijfde treffer in de tweede helft lieten we de teugels wat varen, maar spannend is het nooit geweest. We haalden de drie punten eenvoudig en overtuigend binnen.”

Gevaert scoorde voor het eerst dit seizoen een hattrick en zit ondertussen al aan dertien competitiedoelpunten. Niet slecht voor een jonge spits van amper zeventien jaar. “Ik zette hier mijn eerste voetbalstapjes toen ik vijf jaar oud was en doorliep alle jeugdreeksen van SV Diksmuide”, vervolgt de zesdejaarsstudent houtbewerking. “Als aanvaller probeer ik me nuttig te maken door hard te werken, de bal goed bij te houden bal en mijn ploegmakkers gezwind voor doel te zetten. Tegen Zillebeke scoorde ik twee keer met mijn hoofd, ook al vind ik mezelf niet echt kopbalsterk. Mijn tweede doelpunt was de mooiste: een hard schot in de korte hoek, nadat ik vanop de flank naar binnen kon dribbelen.”

Vlot scorende ploeg

Diksmuide B is al zes wedstrijden op rij ongeslagen en staat met 26 punten op een gedeelde derde plaats in derde provinciale. “Na ons 3-3-gelijkspel tegen Ichtegem op de vorige speeldag hadden we iets recht te zetten”, vervolgt Gevaert. “75 minuten lang gaven we hen voetballes. Ze raakten geen bal. Totdat de ref onze doelman een dubieuze rode kaart gaf. We hielden het hoofd niet koel en Ichtegem wist in de laatste tien minuten nog drie keer te scoren. Een enorme domper, maar ook een leerrijke les. Onze piepjonge ploeg ontbeert ervaring en moet de kneepjes van het vak nog wat leren. Voetballend houden we ons echter uitstekend staande in deze reeks. Kijk naar de statistieken: met 44 doelpunten na 14 matchen scoren we met voorsprong het meest van alle ploegen. Met 25 tegendoelpunten slikken we echter veel tegentreffers. Dat is ons werkpuntje naar de terugronde toe.”