Tweelingzussen Elena (800m) en Jana Kluskens (400m) maken indruk op Nacht van de Atletiek

AtletiekDe 18-jarige tweelingzussen Elena en Jana Kluskens uit Grembergen maakten indruk in het voorprogramma van de Nacht van de Atletiek zaterdag in Heusden. Elena won de 800m in 2.08.29 en Jana de 400m in 55.66.

Elena Kluskens zat wat met gemengde gevoelens na haar 800m. Ze won wel, maar ze hoopte op een iets snellere tijd. “Ik vond de doorkomst in 1.03 à 1.04 iets te traag. Ik hoopte toch om te passeren in 1.02 na 400m. Ik wilde voor een tijd van 2.06 gaan. Ik wou nog proberen om de limiet van 2.06.04 voor het WK U20 te lopen. Mijn persoonlijk record is 2.07.02.”

De Nacht was wellicht haar laatste kans voor de limiet. “Het was voorlopig de laatste wedstrijd. Nu ga ik even rust inbouwen. Over enkele dagen vertrek ik op reis. Ik ben wel tevreden over de wedstrijden. Het hoogtepunt vond ik het Belgisch kampioenschap. Daar eindigde ik vierde. Het plan is om op het einde van de zomer meer 1500m-wedstrijden te lopen. Ik zou graag onder de 4.30 lopen. Nu is mijn record 4.32.”

Haar tweelingzus Jana kwam al even sterk voor de dag. Zij benaderde haar recordtijd op de 400m. “Ik had een redelijk slechte start. In baan 2 vond ik het wel handig dat ik iedereen zag lopen. Vooral over mijn laatste 200m ben ik heel tevreden. Dat vond ik wel goed omdat ik niet echt stilviel. Op 29 juni liep ik 55.64 op een meeting in Frankrijk en nu zat ik daar net boven. Het BK was wat tegengevallen. Het is goed dat het nu beter was.”

WK U20

Ook zij koestert ambities voor het WK U20. “Het doel is om met de 4x400m naar het WK U20 te mogen gaan. Momenteel zitten we bijna aan de limiet (de som van de vier snelste individuele tijden van de Belgische juniores geeft de doorslag bij de selectie, red.). Als Hilary Udechukwu bijvoorbeeld nog iets rapper loopt, kunnen we er geraken. We hebben nog tot 17 juli om het te doen. Ik denk wel dat we een goed team hebben met nog een andere snelle meisjes erbij.”

