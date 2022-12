Tweedeprovincialer SV Moorslede verlengt contract van trainersstaf onder leiding van Renzo Demeulenaere

Tevredenheid troef dus bij SV Moorslede, waar het bestuur de contracten van de trainersstaff met één seizoen verlengde. Zowel T1 Renzo Demeulenaere, T2 Frederic Lazou als keepertrainer Laurens Dejonckheere blijven immers nog een extra jaartje op post. De 46-jarige Renzo Demeulenaere is aan zijn derde seizoen bij SV Moorslede bezig. “Vorig jaar waren we de laatste derdeprovincialer die op de valreep de sprong naar tweede provinciale kon maken”, stelt de in Wervik wonende Renzo Demeulenaere. “Door het feit dat SV Rumbeke in extremis nog een plaatsje in derde nationale wist te bemachtigen, waren er in de provinciale reeksen nog extra stijgers en daar konden wij als club van profiteren. Het was voor ons leuk om finaal een reeksje hoger te kunnen uitkomen maar door die laattijdige promotie hadden we het qua extra transfers wat moeilijker. Vandaar dat het behoud in tweede provinciale het enige objectief was en nu nog altijd blijft. Ondanks onze gunstige ranking na zestien speeldagen blijven we met beide voeten op de grond want tweede provinciale A is een bijzonder evenwichtige reeks en het kan in beide richtingen vrij snel gaan.”