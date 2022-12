Tweedenationaler VKt Torhout als tweede winterstop in: “Nu we daar staan willen we in de top drie blijven”

Zes driepunters, één verliesbeurt met 2-3 thuis tegen leider Zoersel en twee nederlagen zonder puntengewin. Dat zijn de cijfers van VKt Torhout. Vorige zaterdag werd met 1-3 gewonnen bij Hebo Borsbeke-Herzele. Beide teams telden voor deze partij zestien punten. “De eerste twee sets speelden we heel goed, we leken op een gemakkelijke overwinning af te stevenen”, blikt coach Vertenten terug. “In de derde set paste de thuisploeg zich aan. Het duurde net iets te lang voor wij daarop een antwoord hadden. We maakten wat meer foutjes, misschien verslapte onze concentratie beetje of was er plots wat meer druk omdat een 0-3-zege bij een rechtstreeks concurrent in de maak leek.”

Geen tiebreak

Hebo won de derde set en sleepte ei zo na een tiebreak uit de brand. “In de vierde set stonden we lang achter”, gaat Vertenten verder. “De thuisploeg dwong zelfs setbal af, maar die konden we keren. Uiteindelijk wonnen we de set met 26-28. Drie mooie punten bij een ploeg die in de stand bij ons staat. Voor de start van de competitie deden wij inzake klassement geen voorspellingen. Ons belangrijkste doel was regelmaat nastreven. Vorig seizoen verloren we te veel punten tegen de onderste drie. Nu pakten we tegen die ploegen negen op negen, zelfs zonder setverlies. Door die regelmaat mag je tegen een topploeg eens een puntje laten schieten.”

Automatismen

VKt Torhout doet het dit seizoen met dezelfde speelsters van vorig seizoen plus Coline Vincart die terugkeerde van Hermes, min Lindsey Windels die stopte. “De automatismen van vorig seizoen waren er nog, daar konden we op verder bouwen, dat was onze sterkte”, beweert Vertenten. “Aan promotie denken we niet, die ambitie is er niet echt. Krijgen we toch de kans gaan we alles goed moeten afwegen. Nu we daar staan willen we in de top drie blijven. We hervatten op 7 januari bij Heist. Wordt geen makkelijke verplaatsing want een jonge ploeg die nu pas goed begint te draaien. Wellicht worden onze matchen tegen Nieuwkerken eind februari en half maart de belangrijkste om ons klassement vast te houden.”