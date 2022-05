Tweedejaarsnieuweling Louis Weyts Vlaams kampioen: “Heel blij met mijn eerste trui ooit”

De ene dag is de andere niet. In de Ronde van Vlaanderen voor nieuwelingen bolde Weyts na de eerste groep van een dertigtal renners over de streep. “Ik had vorige zondag geen goeie benen”, blikte Weyts even terug. “Toch werd ik niet uit de eerste groep gegooid. De laatste twee, drie kilometer waren heel hectisch. Iedereen was aan het vechten om in een goeie positie aan de laatste rechte lijn te beginnen. Net voor we het centrum van Oudenaarde in reden kwam voor mij iemand ten val. Ik kon geen kant meer op en ging ook tegen de grond. Jammer, anders had ik misschien wel de top vijf gehaald.”

Paar tellen voorsprong

Blijkbaar spaarde de vijftienjarige renner uit Lotenhulle zijn goeie benen op voor het kampioenschap van Vlaanderen donderdag in St-Martens-Bodegem. “Het was een wedstrijd met veel uitvallen”, ging Weyts verder. “Maar alles werd heel snel gecounterd. Het parcours was niet helemaal vlak. Zowat twee kilometer van het einde was er een kleine klim. Een strook van de omloop die me heel goed lag. Ik besefte dat ik tijdens de laatste ronde daar in een goeie positie moest zitten. Iemand versnelde aan de voet van die helling. Denk dat het Tristan Jannes was. Net als Axel Van Den Broek, Thorben Allaer, Lomme Van den Meerssche en nog iemand die ik niet kende ging ik mee. Met zes namen we drie, vier seconden. En het peloton kreeg dat kleine gaatje niet dicht. Zo zat ik perfect voor de sprint. Bovendien voelde ik me nog super.”

Naar koers van trainer

Louis Weyts maakte de klus keurig af en veroverde op de weg zijn eerste kampioenstrui ooit. “Waar ik heel blij mee ben”, glunderde hij. “Mijn club gaat een kampioenstrui met onze sponsors laten maken. Ik hoop dat ik er zondag in Evergem al kan mee koersen. Want dat is een wedstrijd die Gertjan De Sy, mijn trainer, organiseert. Alleen moet ik nog op de deelnemerslijst geraken want de koers is volzet.”