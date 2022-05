Tweedejaarsbelofte Siebe Deweirdt rijdt Ardense Triptiek: “Schrik in peloton uit mijn hoofd zetten”

“Ik heb nu plaatjes in beide schouders”, verduidelijkt de 20-jarige Deweirdt. “Hinder ondervind ik niet. Volgens dokter Mortier moet ik die plaatjes pas na mijn carrière laten verwijderen. Wat ik momenteel wel nog moet overwinnen, is een beetje schrik in een peloton. Ik vind dat er veel valpartijen zijn. En niet in één wedstrijd, maar in veel koersen. Het is wat extreem, er wordt heel nerveus gekoerst. Vroeger durfde ik in een klein gaatje duiken. Dat doe ik nu niet, ook al verlies ik door die voorzichtigheid veel plaatsen.”

Ontploft op de Wanne

Deweirdt kan de Ardense Pijl gebruiken om weer gewend te worden aan het peloton. Een maand na zijn sleutelbeenbreuk werkte hij al de Volta Limburg Classic af. Hij werd vierde in het Oost-Vlaams kampioenschap in Merelbeke, maar Luik-Bastenaken-Luik U23 een week later viel stevig tegen. “Op de Wanne ontplofte ik helemaal”, zucht de pion van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens, “waardoor ik tien kilometer van het einde uit koers werd gehaald. Even een terugslag na die gedwongen inactiviteit. Daarna reed ik de Arden Challenge. Daar was ik wel goed, ook al haalde ik er geen topresultaten. Vorige week verbleef ik samen met ploegmaat Arno Claeys vijf dagen in een huisje in Aywaille. Om wat bergop te trainen. Samen met Davide Bomboi trokken we ook even richting de parcoursen van de Ardense Triptiek.”