Tweedejaars Quinten Provost heeft eerste zege beet: “Ik had al meer koersen moeten winnen”

wielrennen junioresIn Westerlo-Voortkapel boekte Quinten Provost woensdag zijn eerste zege van het seizoen. In een sprintduel klopte hij medevluchter Robbe Geudens. Deze tweedejaarsjunior rijdt zondag een interclub in Berg-Kampenhout.

Zestiende in de eindstand van de Vierdaagse van Kontich, tiende in de interclub om de Beker van België in Linter, derde in Kanegem. Een reeks goeie resultaten, dus kon een zege niet uitblijven. Woensdag trok Quinten Provost naar de Kempen. Met drie andere renners legde hij de koers snel in de plooi.

“Na vijftien kilometer trok ik met Robbe Geudens in de aanval”, vertelt de renner uit Bassevelde. “Twee kilometer verder sloten Dre Goelen en Victor Hannes aan. Drie ronden van het einde namen Robbe en ik wat voorsprong. Victor dichtte het gaatje, maar ik kon nog eens versnellen. Toen ik omkeek zag ik Robbe komen. Ik heb even op hem gewacht. Samen reden we richting finish. Nochtans was ik niet zeker dat ik het sprintduel zou winnen. Omdat een veldrijder redelijk explosief is, maakte ik er een lange spurt van. Op die manier heb ik het vrij gemakkelijk kunnen afmaken.”

Positie kiezen werkpuntje

Goed voor z’n eerste zege van het seizoen, zijn tweede bij de junioren. Een jaar geleden zette de pion van het Van Moer Logistics Cycling Team in Reet een groepsspurt naar zijn hand. De interclub in Berg-Kampenhout werd vorig jaar in een massaspurt gewonnen door de Canadees Dylan Bibic. “Ik kan wel een beetje spurten, maar me in een massaspurt goed positioneren is toch nog een werkpuntje”, geeft Provost toe. “Indien dat beter lukte had ik al meer wedstrijden gewonnen. Volgende woensdag koers ik in het West-Vlaamse Kooigem. Welke interclubs ik in augustus en september nog zal kunnen rijden, ligt niet vast. Die selecties moeten nog gemaakt worden.”

In elk geval zette de 17-jarige Meetjeslander dit seizoen een flinke stap vooruit. “Sedert dit jaar werk ik met een trainer”, verduidelijkt Provost die op 1 september aan het Atheneum in Eeklo zijn laatste jaar sociale en technische wetenschappen begint. “Vorig jaar trainde ik op mijn eigen manier. Blokkentraining had ik nog nooit gedaan. Nu ik met Dominic De Caluwé werk doe ik dat wel. Hij is ook de trainer van Kay De Bruyckere, mijn beste vriend.”

