Tweede competitiezege voor Antwerp Giants met Thijs De Ridder als uitblinker

Bestuur, coachingstaf, spelers en fans: niets dan tevreden en lachende gezichten zaterdagavond bij Antwerp Giants na de ruime zege tegen Brussel. De opluchting was dan ook groot na weken van miserie. Een eerste stap in goede richting die de komende weken om bevestiging vraagt.

Een waardemeter was Brussel niet. Daarvoor was het verschil in kwaliteit en kwantiteit (de tegenstander miste drie geblesseerde spelers) tussen beide clubs te groot. Maar een opsteker was het zeker. Antwerp Giants liet hoopgevende flitsen zien. Energie, defensieve intensiteit, beweging in aanval. Het verschil met de vorige wedstrijden was immens groot.