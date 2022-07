Tweede Belgian Circuit-titel van het seizoen voor Thorben Sannen na thriller tegen Niels Champagne

TennisOp het sterrentoernooi van Lommelse werd het in finale stevig knokken voor Thorben Sannen. Hij haalde het in de tiebreak van de derde set van Niels Champagne. Intussen maken de Limburgse jeugdtoppers Sofia Costoulas, Amelia Waligora en Gilles-Arnaud Bailly zich klaar voor het EK U18 in het Zwitserse Klosters.

Op het sterrentoernooi van Lommelse sneuvelden met Niels Cleeren, Maxim Verboven en Karsten Wuyts drie van de vier reekshoofden in kwartfinale. Bleef over: Thorben Sannen. De 20-jarige speler van Tessenderlo kende een zeer sterke start van het seizoen met onder meer toernooiwinst om het Belgian Circuit in Flemalle. In Lommel tekende Sannen voor zijn tweede triomf van het jaar. In halve finale versloeg hij de lokale Brecht Bernaerts met 6-1, 1-6, 6-1 en in finale werd het opnieuw een driesetter tegen de 17-jarige Tenkie Park-speler Niels Champagne, die in halve finale de Nederlandse veteraan Bart Beks bij het begin van de derde set zag opgeven (4-6, 6-4, 2-0 opg.). Sannen kon zondagavond pas in de tiebreak van de derde set de klus klaren tegen Champagne: 6-1, 2-6, 7-6.

In het Antwerpse TC Witte Duivels was Stijn Meulemans aan het feest. Na winst vorige week op TC Olen betekende dit de tweede Belgian Circuit-titel op rij voor de speler van TC Diest. In finale ging Meulemans met 6-2, 6-1 over Gregory Vandewouwer.

EK jeugd

Vanaf maandag staan de Europese jeugdkampioenschappen U18, U16 en U14 op de affiche. Bij de 18-jarigen is de Limburgse weelde groot. Zowel Sofia Costoulas (ITF 3), Gilles-Arnaud Bailly (ITF 9) als Amelia Waligora (ITF 60) starten als reekshoofd en zijn in de eerste ronde vrij. Het EK U18 wordt afgewerkt in het mooie kader van het Zwitserse Klosters.

Bij de meisjes tot 16 jaar is Eline Bex (Tenkie Park) van de partij. Zij werkt het EK af in het Tsjechische Prerov en is eveneens in de eerste ronde vrijgesteld.

