Twee weken na polsbreuk staat Steffen De Schuyteneer weer op podium: “Lierde was een goede test”

WielrennenOp 9 juli brak Steffen De Schuyteneer in de Sint-Martinusprijs in Kontich zijn pols. Nauwelijks twee weken later zit de junior uit Geraardsbergen alweer op de fiets. Niet om de hoop te vullen, maar om meteen mee te spelen voor de prijzen. Dit weekend strandde hij in Sint-Maria-Lierde meteen op de derde plaats.

Straffe gasten, die coureurs! Steffen De Schuyteneer bevestigde andermaal het cliché dat wielrenners geen doetjes zijn. Nauwelijks twee weken geleden lag hij in de lappenmand en zag het er allerminst goed uit. “In de voorlaatste etappe van de Sint-Martinusprijs raakten twee renners voor mij elkaar. Ik kon hen niet ontwijken en kwam ten val. Nadien kreeg ik nog enkele andere concurrenten over mij heen. Mijn pols stond helemaal scheef, zodat ik meteen wist dat er iets loos was. In het ziekenhuis werd bevestigd dat de pols gebroken was. Er volgde in Leuven een operatie, zodat het herstel sneller kon verlopen. Tot die operatieve ingreep droeg ik een gips. Nadien volstond een pleister. Op de fiets draag ik wel nog een brace.”

Snel herstel

Nauwelijks was de operatie een feit of Steffen De Schuyteneer fietste alweer. “Na twee dagen reed ik op de rollen. Op zich vond ik dat behoorlijk saai, maar het was het enige alternatief om de conditie toch wat te onderhouden. Vorige zaterdag heb ik dan een eerste keer op de openbare weg gereden. Op zich viel dat mee, al moest ik wel uitkijken voor diepe putten. Aan kasseien heb ik me niet gewaagd. Daags nadien stond ik in Lierde aan de start. Dat was dat een goede test. Hugo Werckx en Gilles Dockx konden in de finale wegrijden, maar ik zat in een achtervolgend groepje van vier. De sprint voor de derde plaats kon ik winnen. In die sprint had ik hoegenaamd geen schrik om voluit te gaan.”

Corona?

Meteen lijkt Steffen De Schuyteneer vertrokken om tijdens deze zomermaanden zijn knappe seizoenstart verder gestalte te geven. Of toch niet? “Zondagavond heb ik een sneltest laten afnemen en daaruit bleek dat ik corona had opgelopen. Ik probeer nu zo snel mogelijk een PCR-test te regelen, omdat ik niet zeker ben van de betrouwbaarheid van de sneltest. Die lag in een warme ruimte. Het zou niet de eerste keer zijn dat mensen een vals-positief resultaat krijgen. Indien ik toch besmet zou zijn, mag ik twee weken niet koersen. Op zich is dat niet zo dramatisch, omdat ik sowieso van plan was om volgend weekend mijn pols nog even te laten rusten. Ik hoop helemaal in orde te zijn voor de volgende manche van de beker van België. Die gaat op 13 augustus door in het Waalse Angreau.”