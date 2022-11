Twee topwedstrijden dit weekend voor Niels Marnegrave (Limburg United): “Een thuiswedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen en met United B naar Melsele-Beveren”

“Vrijdagavond is het een speciale wedstrijd voor Limburg United met de komst van Kangoeroes Mechelen”, start T2 Niels Marnegrave met zijn vooruitblik. “Een blij weerzien met enkele jongens die een speciale band hebben met onze club. Bij Mechelen is er een Limburgse voorzitter met Genkenaar Luc Katra. Hun coach Kristof Michiels is één van de beste vrienden van onze voorzitter Maarten Bostyn en kind aan huis in Hasselt. Ik speelde nog onder Michiels in Charleroi en bij Limburg United. Natuurlijk is er het blij weerzien met Wen Mukubu. Een impressionante profspeler. Op zijn 39-jarige leeftijd brengt hij nog enorme energie en we gaan vrijdagavond ook iets speciaals doen voor hem. De manier waarop hij is teruggekomen uit coma na een zware infectie is wonderbaarlijk.”

Leuke en spannende wedstrijd

“Wat we mogen verwachten tegen Kangoeroes? Ongetwijfeld een leuke en spannende wedstrijd”, vervolgt de 34-jarige Marnegrave, die als spelverdeler kan terugblikken op een schitterende carrière bij vooral Oostende, Charleroi en Limburg United. “Kangoeroes staat garant voor knap, aanvallend basketbal. Snelle moves en een uitstekende balcirculatie. De eerste wedstrijden van Mechelen waren minder, maar de nieuwe Amerikaanse spelers hebben hun ritme gevonden en wekelijks stijgt hun niveau. Het kan dus alle richtingen uit, want wij zijn ook sterk op dreef. We staan terecht ongeslagen aan de leiding met vier op vier en konden ons verdiend kwalificeren voor de kwartfinales van de beker van België.”

“Of er nog minpunten zijn? Er zijn altijd zaken voor verbetering vatbaar”, gaat de Luikenaar voort. “Uiteraard zijn we als staf tevreden met de gang van zaken. De spelers voeren het game plan uit. Zowel in defense als in offense. Minpuntje? In enkele wedstrijden konden we een ruime kloof slaan. Telkens was er even concentratieverlies en lieten we de tegenstanders terug in de wedstrijd komen. Gelukkig kon het team zich herstellen en de overwinning binnenhalen, maar dat moeten we corrigeren. Het is ook logisch dat nog niet alles perfect loopt. Het vergt tijd om te werken aan de kleine details.”

“Waar de sleutel ligt om het verschil te maken tegen Kangoeroes? In de eerste plaats de ervaren spelers Mukubu en Loubry niet in hun spel laten komen en vooral in defense kan United het verschil maken. We hebben een tactisch plan klaar. Als iedereen zijn taak kan uitvoeren, blijven de punten in Hasselt.”

Limburg United B

“Zondag wacht voor mij als T1 de aartsmoeilijke verplaatsing met United B naar Melsele-Beveren”, weet Marnegrave, die verhuisde naar Sprimont. “Melsele-Beveren staat samen met de kampioen van vorig seizoen Guco Lier aan de leiding. Wij staan gedeeld laatste met Croonen Lommel. Een verklaring voor de mindere resultaten? Vorig jaar speelden we een topseizoen met jongens die ook klaar waren voor de stap naar het A-team. Dit seizoen moesten we sleutelen aan het team en werd de keuze gemaakt om enkele jonge gasten van 17 jaar aan de kern toe te voegen. Geen probleem met de steun van de andere jongens, maar alle spelers met reeds ervaring liggen in de lappenmand. Zes geblesseerde spelers, dat kan geen enkel team opvangen. Die jonge gasten doen het uitstekend, maar in TDM1 gaat het er fysiek fel aan toe. Dat kunnen die jonge kerels nog niet aan. Ze moeten groeien en sterker worden.”

“Of we kansloos zijn in Melsele-Beveren? Ik denk van niet. Gelukkig keert Wout Leemans terug uit blessure en waarschijnlijk gaan we ook Jarne Lesuisse meenemen. Een zegen voor hem, omdat hij nog weinig speelt met het A-team. Jarne Lesuisse heeft een uitstekende ingesteldheid en kwam dit seizoen al twee wedstrijden meespelen met ons. Hij is een voorbeeldige prof en komt graag het B-team helpen. Het zal hem inderdaad ook deugd doen om in het ritme te blijven. Tja, de concurrentie in de hoofdmacht is groot en de jongeren moeten geduldig blijven.”

Ambities

“Of ik niet de ambitie koester om headcoach te worden op het hoogste niveau? Momenteel niet. Het is nog maar mijn tweede seizoen als coach. Ik deed als speler veel ervaring op, maar coach zijn is een totaal ander verhaal. Ik moet nog veel leren en deze huidige situatie is perfect voor mij. Ik heb een uitstekende relatie met Raymond Westphalen. Hij is een topper op en naast het parket. Mijn takenpakket is ruim en ik kan van hem nog veel leren.”

“Bovendien is het super om met de jongeren te kunnen werken als T1 van United B. Het objectief is die jonge gasten vormen tot profspeler en uiteraard moeten we het behoud verzekeren, want het niveau in TDM1 is ideaal voor de jonge talenten om te kunnen doorgroeien. Het is een eer om het compliment te krijgen dat ik goed bezig ben, maar de stap hogerop zetten is nu niet van toepassing. Laat mij hier bij deze mooie club groeien als coach. Ik ben nog jong en kan binnen enkele jaren nog de stap zetten”, besluit een vastberaden Marnegrave.

