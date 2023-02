Twee thuiszeges op enkeltoernooi van TC Orscamp

Voetbal tweede nationale B Tom De Cock stunt met FC Lebbeke op het veld van (ex-)lei­der Cappellen: “Als zelfs Monday met het hoofd scoort, zit het goed”

FC Lebbeke blijft goede zaken doen. De ploeg ging met 0-2 winnen op Cappellen en dat is een heuse stunt. Voor aanvang van de vierentwintigste speeldag stonden de Antwerpenaren immers aan de leiding in tweede nationale B. In de strijd om het behoud mogen de Lebbekenaren naar boven kijken, maar de marge blijft dun.