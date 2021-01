Twee strafschopfases bepalen mee het resultaat van Beerschot-Gent: “Ik kan mijn arm toch moeilijk wegtoveren?”

Laat ons eerst even terugkomen op de eerste strafschop uit Beerschot-Gent. Al vroeg in de wedstrijd lokte Raphael Holzhauser slim een penalty uit, om hem dan vervolgens te missen… Of was het eerder Sinan Bolat die uitpakte met een goede redding?

“Een beetje van de twee”, antwoordde Holzhauser, die woensdag één van de grote favorieten is voor de Gouden Schoen. “Zoiets kan gebeuren. Volgende keer probeer ik het gewoon opnieuw. Belangrijk was dat de ploeg na die fase goed reageerde. We hebben keihard voor mekaar gewerkt en zetten een stevig defensief blok neer. In de voorbije maanden was er nogal wat kritiek op onze defensieve organisatie. Ik ben blij dat we nu toonden dat we ook dat aspect van het spel beheersen. En ik ben tevreden dat we na een nul op twaalf nog eens iets raapten.”

Verontschuldigingen ref

Hoewel AA Gent (met 74 procent balbezit) in het spel duidelijk baas was, had de ploeg van Hein Vanhaezebrouck wel een penalty nodig om een punt te redden. Ongelukkige hoofdrolspeler bij die fase was Frederic Frans, die een pegel van Gentenaar Dorsch van erg dichtbij op de arm kreeg. “Volgens de jongste richtlijnen was het inderdaad hands, maar ik weet echt niet wat ik anders had moeten doen”, zuchtte Frans. “Ik kon mijn arm toch moeilijk wegtoveren? In die zin wringt het natuurlijk, zelfs bij de scheidsrechter. ‘Sorry, maar ik kon niet anders’, zei die bij de rust.”

Drukke maand

Net als Holzhauser wil Frans desondanks vooral het positieve onthouden. “De organisatie stond er en ik heb het gevoel dat we fysiek klaar gaan zijn voor de snelle opeenvolging van matchen in januari. Zelf heb ik bijvoorbeeld totaal geen last meer van de coronabesmetting die ik een paar weken geleden opliep. Laat die reeks van wedstrijden dus maar komen.”

Woensdag komt Cercle Brugge naar het Kiel voor een inhaalmatch. Benieuwd of Beerschot dan opnieuw kan aanknopen met een zege.

Lees ook: meer voetbal in eerste klasse A