Twee rode kaarten en alweer nul punten voor Beerschot: “Die tweede uitsluiting was gewoon dom”

Voetbal 1ABeerschot. Hoek. Klappen. U mag er zelf een zin mee vormen. Ook tegen Eupen was Beerschots match weer verloren nog voor ze goed en wel begon. Paars-wit zit na de 0-3 tegen de Panda’s aan 1 op 27. “Met tien was er eventueel nog wat mogelijk, maar toen we met negen vielen was het verloren spel”, zucht kapitein Mike Vanhamel.

Het is misschien gek om te zeggen, maar Beerschot begon tegen Eupen nog wel goed aan de partij. In de eerste paar minuten toonden de Mannekens veel drang naar voren. Toen Jan Van den Bergh in minuut vier rood kreeg, werd de opdracht echter plots veel moeilijker. Toen Eupen niet veel later scoorde, werd het nóg complexer. En toen Thibaut De Smet zich kort voor de rust liet uitsluiten, was het game over voor de ploeg van kersvers trainer Javier Torrente.

Niet te vergelijken

“Als je in onze situatie punten wil pakken, moet je met elf op het veld staan”, merkt Mike Vanhamel terecht op. “Onze nieuwe coach had veel offensieve accenten gelegd, met vier man achteraan en Rapha Holzhauser dicht bij de spitsen. Na vijf minuten kon dat plan echter de vuilbak in. Mits wat aanpassingen konden we met tien toch nog enige druk naar voren houden. Maar dan vielen we met negen… Toen was het zowat verloren spel.”

Vooral de uitsluiting van Thibaut De Smet zat Vanhamel dwars. “De twee rode kaarten kan je niet vergelijken”, vindt Vanhamel. “Jan Van den Bergh probeerde de bal te spelen, maar pakte de speler eerder ongelukkig mee. De fout die Thibaut De Smet maakte, was gewoon dom. Hij ging echt voor de man, op de middellijn, helemaal tegen de zijkant, terwijl Réda Halaimia misschien nog had kunnen terugkeren. Die overtreding was totaal niet nodig. Zeker op een moment dat je al met tien staat.”

Zespuntenmatch in Leuven

Ondanks de nieuwe opdoffer en de penibele situatie waarin zijn ploeg verkeert, probeert Vanhamel toch ook nog iets positiefs aan te stippen. “De negen jongens die de match hebben uitgespeeld hebben een prima mentaliteit getoond. Ook de supporters bleven achter de ploeg staan, want ze zagen dat de spelers een bepaalde intensiteit toonden. Verder kunnen we ons optrekken aan het feit dat de vernieuwde technische staf een frisse wind heeft doen waaien. Hopelijk kan dat volgende week in Leuven tot een resultaat leiden. OHL loopt ook niet bepaald over van vertrouwen en in de voorbije jaren konden we ginder toch vaak iets rapen. Misschien kan die match wel een soort van keerpunt worden.”