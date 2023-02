Twee primeurs voor Maaseik: eerste Europese confrontatie tegen Roeselare, allereerste keer tegen Belgische tegenstander

Volleybal CEV CupMaaseik staat voor een drieluik tegen eeuwig rivaal Roeselare. Drie klassiekers op een rij dus, waarvan er twee voor het eerst op de planning staan. De Maaslanders spelen woensdag hun 267ste Europese match, maar toch is het de eerste keer dat de tegenstander Roeselare heet. De inzet van de dubbele confrontatie is een ticket voor de halve finale in de CEV Cup.

Voor de vorige Europese match moesten de Maaseik-spelers nog in het holst van de nacht de bus op voor de trip naar het Tsjechische Budejovice. Woensdag ligt Schiervelde amper 239 km van Maaseik verwijderd. Het wordt trouwens niet de kortste Europese verplaatsing, want die stond in 2006 op het programma toen de Maaseikenaars in het naburige Düren, op amper 86 km van Maaseik, speelden.

De route naar Schiervelde heeft intussen geen geheimen meer voor de Limburgers die de voorbije dertig jaar bijna evenveel matchen tegen de West-Vlamingen speelden dan dat er al Europese wedstrijden op de teller staan. “Van onze classico’s tegen de Knackies bestaat geen lijst meer, omdat we het zo gewend zijn om soms meer dan tienmaal per seizoen tegenover elkaar te staan. Zeker in de jaren waarin de titelfinales uitdraaiden op vijf rechtstreekse duels”, klinkt het in Maaseik.

Woensdag staan er voor Maaseik niet één, maar twee primeurs op het programma. Het wordt niet alleen de eerste Europese confrontatie tegen Roeselare. “Het is ook de allereerste keer dat een Belgische tegenstander ons pad kruist in een Europacup.”

De inzet van de dubbele confrontatie is niet alleen het ticket voor de halve finale in de CEV Cup, Maaseik is ook uit op revanche. “Roeselare steekt er momenteel nog bovenuit. Hoe sterk ze zijn, mochten we aan den lijve ondervinden in de halve finales van de Belgische beker: 3-0 in Roeselare, 1-3 thuis.”

Stijgend vormpeil

Toch zijn de Maaseikenaars niet van plan zich vooraf gewonnen te geven. De competitiematch in Roeselare brengt alvast goede herinneringen naar boven. “In de competitiewedstrijd ginds brak onze weerstand pas in set drie bij 1-1 in sets en een 16-19-voorsprong. In de wetenschap dat Menen vorige woensdag de buren uit Roeselare in Schiervelde tot een tiebreak dwong, wil onze rode garde haar stijgend vormpeil van de laatste week dik in de verf zetten.”

