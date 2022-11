Twee prachtgoals bezorgen Stijn Stijnen en Patro Eisden de zege en de leidersplaats: “Opdrachten tot in de perfectie uitgevoerd”

Een sterk AA Gent kwam niet naar Eisden om zich weg te steken. Integendeel. Met goed voetbal gingen de bezoekers voluit hun kans en er was een safe van Belin nodig om Gent van de openingstreffer te houden. Even voorbij het halfuur klom Patro op voorsprong toen Kis vanop 25 meter een vrijschop heerlijk over de muur in doel draaide. Een beauty. In de tweede helft toverde ook Sam Bruce een juweeltje uit zijn hoed. Vanop de zestien nam hij doelman Fortin een tweede maal te grazen met een gemeten plaatsbal.

Vrijschopgoal van Kis breekt duel open

“In de eerste helft hadden we het even moeilijk”, gaf Kevin Kis toe. “We wisten dat Gent een goed voetballende geheel was en van alle B-teams het meest gefocust was om naar 1B te promoveren. Onze verdediging stond evenwel pal en geleidelijk namen we het overwicht over.” Jouw schitterende vrijschopgoal brak de partij helemaal open. “Normaal neemt Roman Ferber de vrijschoppen, maar de bal lag op zo’n ideale plaats, dat ik niet aarzelde om mijn verantwoordelijkheid op te nemen”, vervolgt Kis. “In het verleden had ik vanop drie afstand reeds meerdere goals gescoord. Met het akkoord van Ferber krulde ik de bal perfect in de kruising. Heerlijk toch. Toen Sam Bruce vlak na de rust nog verdubbelde, ging Gent risico’s nemen. Onze verdediging gaf echter geen krimp. Met deze verdiende driepunter doen we goede zaken in de klassering. Door puntenverlies van meerdere concurrenten pakken we opnieuw de leidersplaats. En nu moeten we voor de titel durven gaan”, knipoogt Kiss.

Opdrachten uitgevoerd en leidersplaats als bekroning

Ook trainer Stijn Stijnen genoot van de overwinning. “Jong Gent is niet enkel het beste team van de beloftenploegen, maar ook hoort de club bij de best voetballende ploegen van de reeks”, zegt trainer Stijnen. “We wisten dit en daarom moest onze organisatie top staan en aanvallend moesten we optimaal de vrije ruimte benutten. De spelers hebben deze opdrachten tot in de puntjes uitgevoerd en dit leverde ons drie belangrijke punten op. Onze defensie hield de deur goed dicht. Doelman Belin moest zich slechts eenmaal reppen op een poging van Fofana. De vrijschopgoal van Kis was super. Dit was pure perfectie en brak de wedstrijd helemaal open. Ook lof voor Sam Bruce die na twee missers toch mentale weerbaarheid toonde en nadien de bal meesterlijk in de kruising mikte. Ondertussen doen we goede zaken in de klassering. Door het puntenverlies van Luik eisen we opnieuw de koppositie op. Super. Ook onze concurrenten Charleroi en Thes konden niet winnen”, glundert Stijnen.

Patro Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Pietermaat (17' Verburgh), Ferber (88' Cuypers), Bounou (70' Valcke), Bamona, Bruce.

AA Gent B: Fortin, Agbor (73' Munezero), Lagae, Van Daele, Van Den Bergh, Van Hauter (73' Asselman),Fofana (88' Van Den Borre), Mukuna , Arthur (62' De Vlieger), Fernandez-Pardo, Zogbo Bayi (62' Igbokwe).

Doelpunten: 35' Kis (1-0), 54' Sam Bruce (2-0).

Geel: Dijkhuizen, Stijnen, Verburgh, Zogbo, Agbor, Van Den Bergh, Gueroui.