Twee op twee voor van der Vuurst de Vries en Filou Oostende tegen Antwerp Giants: “Iedereen brengt iets bij”

Coach Dario Gjergja kon eindelijk nog eens rekenen op een nagenoeg complete spelerskern. Met uitzondering van de geopereerde Simon Buysse was iedereen opnieuw inzetbaar bij de kustploeg. Oostende begon met de gebruikelijke basisvijf, zijnde Djordjevic, Schwartz, Mwema, Gillet en Welsh, aan de tweede confrontatie van de vier deze maand tegen de Sinjoren. De Amerikaanse center Thomas Welsh opende de debatten, maar aan de overkant vuurden de bezoekers drie bommen op rij door de korf (7-9). In een verder gelijkopgaand eerste quarter liet kapitein Djordjevic zich opmerken met drie assists en acht punten (17-13). Van der Vuurst de Vries nam die rol feilloos over in het tweede luik en zorgde voor een eerste kloofje bij 33-27.

Kracht van het team

Nadat Kesteloot (ex-Oostende) voor en zeldzame Antwerpse voorsprong had gezorgd (35-36) liet de landskampioen een stevige 13-0-run optekenen en was de partij kort na de rust zo goed als gespeeld (48-36). Het bezoekende team van coach Beghin probeerde nog de bakens te verzetten, maar faalde in de afwerking. Finaal zowaar slechts aan dertig procent met een 17 op 56 (!), waarmee een verdiende Oostendse zege nooit in gevaar kwam. Het competitiedebuut van Michael Gilmore werd nog gekruid met een eerste korf, op assist van MVP van der Vuurst de Vries (goed voor 17 punten). “Het liep inderdaad lekker, maar de overwinning is uiteraard het allerbelangrijkste”, aldus het Nederlandse toptalent. “We hebben laten zien wat voor ploeg we zijn, als we compleet zijn of toch zo goed als, aangezien Simon (Buysse red.) er nog niet bij is. Zeker in de tweede helft merk je meteen dat de extra rotaties een enorme meerwaarde zijn. Iedereen die op het parket stapt, brengt iets bij en dat is de kracht van ons team.”

Beker naar de kust halen

“Met een twee op twee tegen dit Antwerpen kunnen we met vertrouwen toeleven naar de dubbele bekerconfrontatie, maar daar schuilt meteen ook het gevaar van de onderschatting. Het is aan ons om de focus te behouden, want dit is een andere competitie en zij zullen er ook op gebrand zijn om ons te kloppen. Na twee jaar willen we die beker absoluut weer naar de kust brengen”, besluit van der Vuurst de Vries. Oostende speelt vrijdagavond de heenmatch van de kwartfinale in de beker van België thuis tegen de Giants. De terugmatch in Antwerpen volgt op zondagmiddag.