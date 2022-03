Twee op twee voor nieuwelinge Auke De Buysser die ook haar tijdritskills probeert te verbeteren

Twee koersen bij de meisjes nieuwelingen en twee keer bingo! Auke De Buysser uit Knesselare zette zowel in Klein-Sinaai als in Boezinge een sprint naar haar hand. Knap van de eerstejaarsnieuwelinge van Avia-Rudyco.

Met enkele Belgische titels liet Auke De Buysser de voorbije winter in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent al zien dat ze over snelle benen beschikt. Ze pakte de driekleur in afvalling, keirin, vijfhonderd meter, scratch en sprint. In omnium, puntenkoers en individuele achtervolging moest ze de driekleur telkens aan Luca Vierstraete laten. Het wegseizoen opende ze met enkele wedstrijden bij de jongens nieuwelingen.

“Telkens heb ik kunnen uitrijden”, glundert De Buysser. “Twee maal werd ik 22ste, een keer 23ste. Intussen kon ik ook twee koersen bij de meisjes afwerken. In Klein-Sinaai reed ik eens een halve ronde voorop met Belgisch kampioene Ella Heremans. In de tegenwind werden we weer gegrepen. De laatste drie ronden hield ik me schuil in de groep. Voor de sprint om de zege zat ik eigenlijk te ver. Ik vond toch een gaatje en won die spurt.”

Sprint op kasseien

Iets wat ze vorige zondag in Boezinge, in Gent-Wevelgem voor meisjes nieuwelingen, herhaalde. In een nog iets internationaler peloton. “Vooraf had ik niet gedacht kans te maken op de overwinning”, blikt De Buysser terug. “In de loop van de wedstrijd tankte ik vertrouwen op de kasseien. In Boezinge ligt de streep op kasseien. Speciaal om daarop te spurten. Onderweg waren er enkele ontsnappingspogingen, maar die droegen nooit ver. De sprint begon ik als enige links van de weg. Dat was het kortste traject. Op het einde ging ik toch naar rechts. Niemand kwam over mij. Op de kasseien was het een hele lange sprint die ik kon volhouden.”

Zaterdag trekt de vijftienjarige meid naar Taviers (Eghezée) in de provincie Namen. Dit voor de eerste van drie manches van de Challenge Ludivine Henrion. Volgende week donderdag gaat ze haar kans op het Oost-Vlaams kampioenschap tijdrijden in St-Lievens-Esse. “Tegen de klok ben ik niet zo sterk, bij de aspiranten was ik in de tijdritten meestal tweede of derde”, benadrukt De Buysser. “Ik probeer er wel een beetje aan te werken.”