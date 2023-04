Twee op een rij? Kjell Ven wil Wezel verlaten met nieuwe titel: “We hebben de sleutel van ons succes in eigen handen”

Basketbal BNXT-league Antwerp Giants succesvol op de BNXT-a­wards: drie prijzen voor Thijs De Ridder, Ivica Skelin coach van het jaar

Telenet Giants Antwerp is op de uitreiking van de BNXT-awards in de prijzen gevallen. Ivica Skelin werd verkozen tot coach van het jaar. Thijs De Ridder viel drie keer in de prijzen. Naast de individuele prijzen van belofte en zesde man van het jaar werd de 20-jarige Antwerpenaar ook opgenomen in het BNXT dream team.