Twee nieuwkomers en slechts een vertrekker bij RC Waregem: “Het is de bedoeling ons in de breedte te versterken en enkele jongeren bij de kern toe te voegen”

voetbal eerste provincialeOp één na blijven alle spelers bij eersteprovincialer Racing Waregem. Alleen Mo El Hajji vertrekt in het Mirakelstadion. Niels Verschuere (Jong Zulte) en Arnaut Devenyns (KVK Avelgem) zijn momenteel de enige nieuwkomers. “We zijn nog in gesprek met twee spelers”, aldus trainer Jason Tarras.

Avelgem betreurt het vertrek van Arnaut Devenyns (19), maar is wel blij dat ze hem destijds hebben opgepikt bij SV Oudenaarde om hem daarna spectaculair te zien ontwikkelen. Niels Verschuere (25) is een ex-speler van FC Izegem, KRC Harelbeke, KSCT Menen en SV Anzegem. Zijn club Jong Zulte zakt door financiële redenen vrijwillig naar vierde provinciale.

“Het is de bedoeling ons in de breedte te versterken en enkele jongeren bij de kern toe te voegen”, aldus de coach. “Om hen zeker in de voorbereiding de kans te geven.”

Meer dan waarschijnlijk hervat de competitie niet meer. “Zeker nu die Engelse variant van het coronavirus op toer is”, aldus Tarras. “De hervatting van de competitie werd al zodanig veel keer uitgesteld. Meer en meer leeft het bij de collega’s om te stoppen. Op den duur moeten we ons afvragen of het nog allemaal hoeft. Het zou beter zijn dat we nu allemaal slim zijn zodat het in september weer allemaal kan.”

Met bij geel-rood een dus quasi dezelfde kern. “Mo El Hajji vertrekt eigenlijk door een samenloop van omstandigheden”, vertelt Jason. “Hij sukkelde met veel blessures en was hervallen. De vaste waarden tekenden bij. Met een paar moeten we nog spreken.”

Erevoorzitter overleden

Onder eerst Andy Vervenne en nadien Jerry Vanacker was Jason Tarras bij de Rassing destijds in vierde klasse assistent-trainer. Nadien volgde zes jaar Groene Duivels Ingooigem en kreeg hij bij de Rassing alvast een heel mooie kans. In een seizoen dat helaas compleet in het water viel. “Dat is voor mij uiteindelijk spijtig, want RC Waregem is een mooie stap”, aldus Tarras. “We zijn gestart met redelijk goede resultaten en stonden vijfde. Het was belovend maar dreigt daar nu abrupt een einde aan te komen. Dat is een beetje sneu.”

In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem Is erevoorzitter Frans Bulcaen (86) overleden. In het Mirakelstadion had hij heel veel verdiensten.

Lees ook: voetbal in West-Vlaanderen