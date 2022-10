Twee goals van Cuypers volstaan niet voor AA Gent: “We hebben collectief gefaald”

Over het publiek was hij tevreden, maar hen een overwinning schenken, lukte niet. “Altijd als we de gelijkmaker lukten, ging het publiek er opnieuw vol achter staan. Chapeau voor hun steun vanavond. Uiteraard morden ze op het einde, maar tijdens de wedstrijd stonden ze achter ons”, aldus Cuypers. “Ik was er ook van overtuigd dat we erop en erover gingen gaan, maar die 4-3 ging er niet in.” De inzet van de spits kwam nog een Cercle-voet tegen op de lijn. “Als we daar de 4-3 konden maken, was het binnen voor ons. Jammer genoeg werd de bal net nog van de lijn gehaald. Het zat een beetje tegen voor ons. Of alles de hele wedstrijd wat tegenzat? Als je individuele fouten maakt, kan je het moeilijk op pech steken. Pas op, ik wil niemand met de vinger wijzen. We hebben collectief gefaald. We slikten vier goals... normaal gezien moeten we die defensieve stabiliteit kunnen houden en het gewoon afmaken. Ik heb er geen verklaring voor, ik ben er honderd procent van overtuigd dat iedereen z'n best doet. Misschien zitten sommige jongens met wat meer twijfels en sluipt dat zo de ploeg in.”