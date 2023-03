Twee finales, maar geen eindzege voor Gauthier Van Rijckeghem op dubbeltoernooi van TC Staden

Het waren hectische weken voor Gauthier Van Rijckeghem, want hij was in zijn TC Staden wedstrijdleider van het indoor dubbeltoernooi en waagde ook zijn kans in vier verschillende reeksen. “In die hoogste reeksen is het aantal ploegen eerder beperkt zodat er in die reeksen wat minder moet gespeeld worden “, weet Gauthier Van Rijckeghem. “Met Olivier Chielens in dubbel mannen 90 punten en met Anne-Laure Haghedooren in dubbel gemengd 120 punten haalden we de finale niet. Met mijn vriendin Charlotte De Wispelaere bereikten we wel de eindstrijd in dubbel gemengd 90 punten, maar daarin moesten we onze meerdere erkennen in het duo Feebe Moulart - Birgen Filez. Met de 16-jarige Baziel Nuyttens, een 40-punter van onze club TC Staden, haalden we ook zilver, want het goud was voor de tandem Michiel Dumon - Mattijs Lierman. Geen zege in eigen club, maar dat vind ik niet erg. In die dubbeltoernooien komt ontspanning op de eerste plaats.”