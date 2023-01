Twee doelpunten van James Bonte helpen Kortemark aan onverhoopte zege tegen Houthulst B: "Kropen door het oog van de naald”

SVD Kortemark zet het nieuwe jaar in met een 3-2-zege tegen Houthulst B. De geel-blauwe formatie kwam tot twee keer toe op achterstand tegen de Woudsport, maar in het slotkwartier boog de thuisploeg de scheve situatie nog om. Kortemark eindigt de eerste periode zo op één puntje van leiders Koksijde-Oostduinkerke en Handzame in vierde provinciale A. Routinier James Bonte was goed voor twee doelpunten.

“We speelden eigenlijk een matige tot slechte partij”, geeft Bonte toe. “Houthulst startte het scherpst, was de betere ploeg en verzamelde ook de grootste kansen. Onze doelman hield ons verschillende keren goed recht. Na een halfuur verloor Houthulst wel een pion, toen hun verdediger een doorgebroken man omver maaide en de ref hem bestrafte met een rood karton. Maar zelfs met een mannetje minder bleef Houthulst de baas en zo kwamen ze dan ook verdiend op voorsprong. Even voor rust scoorde ik wel, tegen de gang van het spel in, de gelijkmaker. Met mijn lichaam hield ik een verdediger af en na twee schijnbewegingen trapte ik het leer scherp in de korte hoek binnen.”

“De tweede helft bracht weinig beterschap, want Houthulst bleef maar grote kansen bijeen voetballen en kwam opnieuw op voorsprong. We mogen onze goalie Kevin Ramboer dankbaar zijn, want hij ranselde nog een heleboel gemaakte doelpunten uit zijn kooi. Ik had het gevoel dat er niets meer inzat voor ons, maar een prachtig afstandsschot van Sybren Baert belandde via de deklat in de verste kruising en die onverwachte gelijkmaker gaf ons opnieuw hoop. Diezelfde Baert versierde vlak voor tijd nog een strafschop, die ik wist om te zetten. Zo pakten we alsnog de drie punten, al is deze overwinning erg gevleid en stond het geluk zeker aan onze kant. We kropen door het oog van de naald.”

Laatste seizoen?

Kortemark staat op één punt van de gedeelde eerste plaats van leiders Koksijde-Oostduinkerke, dat de eerste periodetitel binnenhaalt, en runner-up Handzame. “Wij zijn zeker niet de grote titelfavoriet”, vervolgt Bonte. “We spelen niet het dominante voetbal dat ze elders wel uitoefenen. Op enthousiasme en karakter verzamelden we echter al heel wat extra puntjes.”

De 37-jarige James Bonte is de ancien van de ploeg en krikte zijn doelpuntentotaal op van twee tot vier competitiedoelpunten. “In de heenronde sukkelde ik wat met een hamstringblessure, die me enkele weken aan de kant hield. Erna moest ik me opnieuw bewijzen als invaller, maar de laatste weken voel ik me opnieuw bij mijn beste niveau aanleunen. Ik ben niet de grootste doelpuntenmaker, maar met mijn loopvermogen, duel- en werkkracht probeer ik me nuttig te maken. Normaal ben ik bezig aan mijn laatste seizoen, maar dat zei ik vorig jaar ook al”, lacht de Torhoutenaar tot besluit.