Twee doelpunten van aanwinst Luna Vanzeir leveren KRC Genk Ladies meteen een driepunter op: “Luna heeft snel haar draai gevonden”

Een te laks gestart Genk zag Woluwe via Verdonck reeds na vier minuten uitlopen. Genk herpakte zich en schakelde na een kwartier een tempo hoger. Dat miste zijn effect niet. Na een mooie actie Vandersanden-Petry tikte Luna Vanzeir de gelijkmaker voorbij de Woluwse goalie. Even later wat het opnieuw raak. Chiara Wielockx lever een perfecte voorzet richting Vanzeir, die opnieuw koel afwerkte. Een uitstekende doelvrouw Willess behoedde nadien haar team voor een grotere achterstand. In de tweede helft controleerde Genk de partij. Echte doelkansen bleven uit. Omdat de kloof klein bleef, was het voor de bezoekers opletten geblazen tot het laatste fluitsignaal.

Luna Vanzeir meteen trefzeker

Net als verleden seizoen had KRC Genk Ladies weinig marge tegen een agressief gestart Woluwe. “Woluwe was in het verleden steeds een geducht tegenstander voor Genk”, blikte Sien Vandersanden terug. “Ook nu weer. We waren verrast door het agressief opzittend Woluwe en voor het we het wisten keken we tegen een achterstand aan. Toen we nadien het tempo opdreven, werd de Brusselse ploeg weggetikt en bogen we de achterstand om. Met haar technische bagage toonde Luna Vanzeir zich meteen trefzeker en bewees dat ze een aanwinst is voor ons team. De voorsprong kwam nooit echt in gevaar, maar door de kleine koof bleef het opletten.”

PO1 blijft eerste doel

De eerste driepunter zorgde achteraf voor een prima stemming. “We zijn blij met deze zege en kunnen met een goed gevoel naar volgende week toeleven”, gaat Vandersanden verder. “PO1 halen blijft ons minimum doel. Vorig seizoen kenden we een sterk slot en grepen we uiteindelijk de vierde plaats. We willen minstens even goed doen en liefst nog beter. Onze ruimere kern is een voordeel. Omdat er meer concurrentie is, zal iedereen op de tippen van moeten lopen. En dat week na week. Dit maakt de ploeg sterker. Daarbij hoort een stevig collectief en dat was vandaag meteen zichtbaar. Nu nog volgende week bevestigen in onze thuiswedstrijd tegen AA Gent”, besluit Sien Vandersanden.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Camps, Wielockx (46' Duijsters), Pauwels, Petry (73' Kersten), Vandersanden, Geers, Gielen, Geraedts (46' Vanaenrode), Vanzeir (90' Vanhoudt).

Doelpunten: 4' Verdonck (1-0), 26' en 31' Vanzeir (1-1 en 1-2).