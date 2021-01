Twee clean sheets op een rij voor Mike Vanhamel en Beerschot: “Geleden van toen ik nog haar had”

Voetbal 1ADrie wedstrijden onder de nieuwe trainer Will Still leverden Beerschot twee clean sheets op. Opvallend, want in 21 duels onder Hernan Losada hield paars-wit slechts één keer de nul. “Twee opeenvolgende matchen zonder tegengoal: dat is geleden van toen ik nog haar had”, lacht Beerschots doelman Mike Vanhamel (31).

Sinds hij in de zomer van 2018 op het Kiel belandde, slaagde Mike Vanhamel er slechts één keer eerder in om twee wedstrijden op een rij de nul te houden: op de slotspeeldag van de reguliere competitie 2019-2020 (op Lokeren) en in de heenwedstrijd van de 1B-finales (thuis tegen OHL). Nu lukte het dus ook tegen Zulte Waregem (0-3) en Kortrijk (0-0).

“Twee clean sheets in vier dagen: da’s gek hé”, knipoogt Vanhamel. “De vorige keer dat ik twee keer na mekaar de nul hield, had ik nog haar. Een 5-5 - zoals in de heenronde tegen Kortrijk - mag er ook al eens tussen zitten, maar als keeper ben je zeker zo blij met een 0-0. Dit doet deugd, voor mezelf en heel de ploeg. In de voorbije maanden werd vaak gezegd dat we niet konden verdedigen en kregen we heel wat bagger over ons heen, niet altijd terecht trouwens. Nu hebben we getoond dat we wel degelijk ook voldoende verdedigende kwaliteit in huis hebben.”

Andere weg ingeslagen

Vanhamel zelf moest tegen Kortrijk een keer of drie bij de les zijn. Zo herinneren we ons vooral een schitterende reflex in de eerste helft. Maar los van die paar momentjes gaf Beerschot weinig echte kansen weg. “Het is duidelijk dat we op tactisch vlak een andere weg zijn ingeslagen”, zegt de Kielse kapitein. “Onder Hernan Losada speelden we met heel wat aanvallend enthousiasme. Op een gegeven moment leverde ons dat veel goals en punten op, maar we slikten ook veel tegendoelpunten. Will Still besloot nu om meer nadruk te leggen op het defensieve aspect en in de gegeven omstandigheden lijkt me dat een goede keuze.”

Krijgen we zaterdag op het veld van medepromovendus OH Leuven meer van het zelfde? “In grote lijnen zullen we wel verder doen zoals we bezig zijn”, aldus Mike Vanhamel. “Al is het zeker de bedoeling van onze coach om gaandeweg wat meer aanvallende accenten toe te voegen. We hebben vooraan de nodige troeven, dat is eerder al gebleken. Nu is het zaak om het beste van twee werelden te leren combineren.”