Twee buurgemeenten tekenen zondag voor provinciaal kampioenschap bij de juniores

In Galmaarden wordt er om 14.30 uur gestart op de Markt. De renners moeten er 9 ronden van 12,3 kilometer afwerken. De briefing voor de clubs vindt plaats in het Baljuwhuis. Eerstejaars en tweedejaars rijden samen. In Pollare wordt op hetzelfde uur gestart aan het parochiaal centrum. (Sint-Kristoffelstraat). Daar moeten er 10 ronden van 9,7 kilometer gereden worden.

Steffen De Schuyteneer

Als man van de streek zal hij in Pollare van start gaan. “Als Geraardsbergenaar woon ik op enkele kilometer van het parcours. Uiteraard vind ik het wel fijn om in de eigen buurt een kampioenschap te kunnen rijden. De omloop lijkt me behoorlijk pittig, maar moet me liggen. Ze geven wel warm weer en ik kom beter tot mijn recht in de warmte.”

Vlotte overstap

Steffen De Schuyteneer bevestigt de vlotte overstap van de nieuwelingen naar de juniores. “Twee weken ben ik weliswaar ziek geweest. Zondag had ik in Korbeek-Lo nog wat last van slijmen. Er zijn vast en zeker nog wat aandachtspunten zoals het tijdrijden. Op het BK werd ik zevende, al was dat wel op één seconde van de vijfde plaats. Toch ben ik zeer tevreden over mijn huidige seizoen. Met de Vlaams-Brabantse Pijl won ik toch als eerstejaars een manche van de beker van België. In het begin ging het nochtans niet goed. Ik heb leergeld betaald. Normaal drink ik één bidon per uur. Omwille van de warmte had ik voor de koers vijf bidons leeggedronken, waarvan twee met sportdrank. De maag speelde aanvankelijk op. Het zijn kleine details die me enkel maar sterker kunnen maken.”